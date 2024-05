El marido de la mujer desaparecida en Castelló: "Creo que alguien se la ha llevado"

La familia y los amigos de Rosa Elena Solsona Catalán, la castellonense desaparecida desde este domingo, están desolados por su ausencia. La mujer, que tiene dos hijos pequeños, falta en su casa desde este fin de semana, cuando salió con su coche, un Lancia Ypsilon marrón, matrícula 5049-FVZ.

Este lunes por la tarde, en la avenida Diputación, entre 40 y 50 personas se han reunido para organizar una batida ciudadana con la esperanza de encontrarla a ella o alguna pista sobre su paradero. Su marido, Miguel Ángel, está al frente de la misma y cree que "alguien se la ha llevado a la fuerza". "No tenemos problemas, ella no tiene motivos para irse y tenemos dos hijos pequeños. No me cabe en la cabeza que se haya ido porque haya querido y creo que le ha pasado algo", afirma el hombre, muy afectado por lo sucedido.

Imagen de la batida ciudadana organizada este lunes en Castelló. / TONI LOSAS

Su esposo se encuentra mi confundido ante su ausencia y explica que "a excepción de una ansiedad controlada", Rosa Elena no padece ninguna enfermedad ni atraviesa por un momento difícil en su vida personal ni laboral.

Mide 1,65 metros, tiene los ojos claros y 45 años

La vecina de Castelló desaparecida tiene 45 años, mide 1,65 y es considerada "persona vulnerable", como consta en el mensaje publicado por Alerta Desaparecidos, el colectivo que hace difusión, por petición de las familias, de este tipo de sucesos. Rosa Elena --Rosi, como la conocen cariñosamente sus allegados-- tiene los ojos claros y el pelo castaño.

Tanto la Policía Nacional (teléfono 091) como la Policía Local (092) están al tanto de su desaparición y también la buscan.

Se ruega que cualquier persona que crea haya visto a Rosa Elena o siu vehículo lo comunique a las autoridades.