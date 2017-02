Porcar: «El tiempo de Cruz se ha acabado»

Es verdad que ahora mismo Cruz ha perdido el norte y toda la credibilidad, por lo tanto su tiempo ha acabado; pero no hay que olvidar que desde el minuto 1, esta corporación municipal ha dado la espalda al club: denuncias campaña de abonos, no acudir al palco en el partido de la selección sub 21, no querer reunirse con los representantes del club para tratar temas de interés, etc,. Ahora es fácil sumarse al carro de ir contra Cruz, es lo lógico, pero en su momento no hicieron absolutamente nada. Claro, ahora ven que pueden perder votos....En fin, políticos hipócritas..!!!