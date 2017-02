Bruselas reprocha a España sus "progresos limitados" en reformas estructurales

La fotografía no ha cambiado y los progresos son "limitados". Españacrece por encima de la media de la zona euro, ha conseguido reducir el paro y afianzar su sistema financiero pero la lista de problemassigue siendo tan larga como la del año pasado: los mecanismos de control para mitigar los riesgos de corrupción son insuficientes, los desequilibrios macroeconómicos hacen que siga siendo muy vulnerable ante posibles turbulencias en los mercados y lareducción de la tasa de paro y las reformas laborales no han impedido que la brecha de la desigualdad se dispare y que el abuso de los contratos temporales siga siendo la norma.

El diagnóstico figura en el último informe sobre la situación de la economía española 2017 adoptado este miércoles por el colegio de comisarios. Se trata de una especie de línea directriz para que el Gobierno de Mariano Rajoy elabore el programa de estabilidad y de reformas que debe remitir a finales de abril y a partir del cual el Ejecutivo comunitario realizará sus recomendaciones específicas de política económica en el mes de mayo.

Según Bruselas, la economía española sigue registrando "una recuperación fuerte" y avanza "hacia una composición del crecimiento más equilibrada", con un crecimiento que se desacelera pero que se mantiene "robusto". Aún así, alertan, España no ha superado el impacto de la crisis y sigue afrontando retos importantes con numerosos desequilibrios que sitúan a la economía en una posicion "vulnerable".

El documento sigue plagado de malas noticias. Reconoce que España tuvo un Gobierno en funciones hasta noviembre del año pasado pero avisa de que las autoridades han realizado "progresos limitados". La deuda pública y privada sigue siendo muy elevada, los riesgos de sostenibilidad fiscal siguen siendo altos a medio plazo y aunque la creación de empleo ha sido fuerte en los últimos años y el paro se ha reducido sigue registrando niveles muy elevados, especialmente entre los jóvenes y los parados de larga duración.

VUELTA DE TUERCA AL MERCADO LABORAL

"Casi la mitad de los desempleados han estado sin empleo durante más de un año. España está tomando medidas para reforzar su apoyo a los parados de larga duración pero su efectividad depende de la capacidad de los servicios regionales de empleo público", advierte la Comisión que critica con especial dureza el uso "generalizado" de contratos temporales y su impacto negativo sobre la situación social y el crecimiento de la productividad. España sigue siendo uno de los estados miembros con mayor porcentaje de contratos temporales, muchos de ellos de "muy corta duración" lo que en muchas ocasiones impide que los trabajadores puedan lograr una estabilidad laboral lo que aumenta el riesgo de pobreza.

“Las reformas laborales recientes parecen tener un efectivo ligeramente positivo en la reducción de la segmentación entre los contratos permanentes y temporales pero algunos aspectos de la legislación laboral todavía pueden crear incentivos para contratar trabajadores temporales”, explica la Comisión en relación a la mayor indemnización por despido que reciben los fijos respecto a los temporales y los costes de litigación de despedir a un empleado indefinido.

PREVENIR RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Como ya alertaran en su informe del año pasado, Bruselas reprueba el marco de contratación pública porque no es eficaz, sostiene que los cambios legislativos no han conseguido prevenir los riesgos de corrupcion, al contrario que la reforma de 2015 podría derivar en una “impunidad en el caso de los casos más complejos, que los resultados en innovación siguen siendo demasiado modestos, que los costes de poner en marcha un negocio de los más elevados en la UE y que la construccion de autopistas y tren de alta velocidad no ha desembocado en un aumento del tráfico.

Entre las recetas para recuperar la salud en las cuentas púbicas sugieren de nuevo la subida del IVA de los productos que tienen actualmente un tipo reducido y un mayor control del gasto autonómico. España sigue siendo uno de los países con menores ingresos por IVA y aumentar los tipos podría incrementar la recaudación entre un 0,2 y 1,4% del PIB, señala el informe que también califica de “crucial” la cooperación entre las autoridades regionales para cumplir con los objetivos fiscales. “El uso limitado de las herramientas preventivas y correctivas establecidas en la legislación nacional no han dado suficientes incentivos para la disciplina fiscal”, reprochan.

Pocos avances ante los desequlibrios

Junto al análisis por país la Comisión Europea ha publicado también su evaluación anual sobre desequilibrios macroeconómicos que sitúa de nuevo a España, al igual que el año pasado, en el grupo de países, junto a Alemania, Irlanda, Holanda, Eslovenia y Suecia, que siguen experimentando desequilibrios. Aunque la situación es mejor que la deBulgaria, Francia, Croacia, Italia, Portugal y Chipre –que padecen desequiibrios excesivos- y la recuperación económica continúa España sigue padeciencia numerosos desajustes.

Empezando por la elevada deuda interna y externa, tanto pública como privada, y siguiendo con un paro elevadísimo, pese a la mejoría registrada durante los últimos tres años. Según Bruselas, los pasivos externos siguen siendo muy elevados y llevará tiemo hasta que alcance “niveles prudentes” y aunque la deuda privada también está mejorando gracias a un crecimiento más favorables y un sector financiero más sano, las necesidades de desapalancamiento siguen siempre importantes, especialmente para los hogares. Los técnicos comunitarios auguran además que pese a la recuperación la deuda pública no entrará en “trayectoria descendente” y que son necesarias más medidas políticas para mantener el superávit exterior y garantizar una reducción duradera del déficit de las administraciones públicas.