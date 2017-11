Centenares de personas protestan contra Montoro en Madrid

Varios centenares de personas se han reunido en la tarde de este sábado ante la sede madrileña del Ministerio de Hacienda (calle Alcalá, 5) para protestar por los límites impuestos por su titular, Cristóbal Montoro, a las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Bajo el lema 'Madrid no se toca. #MontoroContraMadrid', los manifestantes han protestado con gritos como "No debemos, no pagamos" y "Que sí nos representan", dedidado al equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, apoyos a Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda, y peticiones de ilegalización del PP.

La plataforma convocante 'Madrid No te Cortes' acusa a Montoro de intentar "ahogar a los ayuntamientos del cambio". En un comunicado, ha asegurado que el ministro vuelve a editar un nuevo episodio de "Montoro contra Madrid" al exigir al Ayuntamiento un recorte de 238 millones de euros en 2017 y 243 millones en 2018 a través de un conflicto en el que "se ha querido reducir a un galimatías legal donde el Consistorio aparece como incumplidor de la sacrosanta Regla de Gasto, que consiste en anticipar el pago de la deuda, que los anteriores gobiernos del PP contrajeron, sin poder dedicar el superávit a gasto social o inversiones".

"Pero de lo que se trata en realidad es de un embate político contra otro modelo de gobernar que antepone los intereses de una mayoría social a los de los bancos", expone la plataforma, que ha criticado la "intervención de facto que se le hace al Ayuntamiento" con una remisión semanal de las cuentas "bajo la amenaza de medidas coercitivas más lesivas aún como la imposición de multas o la propia inhabilitación del concejal de Hacienda", Carlos Sánchez Mato.

Superávit

Los autores del manifiesto destacan el superávit del ayuntamiento (más de 1.000 millones de euros sólo en el año 2016), lo que equivale al 16% del total de todas las corporaciones locales, a la vez que ha incrementado la inversión total en un 102% y la social el 74%. También ha reducido la deuda en más de un 34%, mientras que en ese mismo período la Comunidad de Madrid la ha aumentado en 5.461 millones de euros, un 20% más que un año antes.

La misma plataforma remarca que las cuentas del ayuntamiento "no suponen un riesgo para la economía del Estado español sino todo lo contrario: las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda responden a una estrategia clara: impugnar la puesta en marcha de políticas económicas alternativas al austericidio que dictamina la Troika".

"Quieren hacernos creer que no hay otro camino que el austericidio imponiendo por la vía de los hechos que el gasto en el bienestar de las personas es costoso e innecesario. Los gobiernos del cambio como el de Ahora Madrid y el movimiento municipalista surgido al calor del 15M suponen una amenaza al demostrar al resto del Estado español que se puede gobernar en favor de la mayoría social incluso con sus leyes injustas", ha defendido.