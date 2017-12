L es instal·lacions esportives de Gaetà Huget, a Castelló, van acollir el passat 28 de novembre la presentació de La setmana dels projectes. I Mostra d’experiències educatives, un interessant programa formatiu dirigit al professorat que té per objectiu promoure el treball per competències en les aules des d’Infantil a Secundària. La proposta naix del Col·lectiu Castelló Educa amb el suport de l’Ajuntament de la capital de la Plana.

L’encarregat d’obrir la xarrada va ser Enric Porcar, regidor d’Educació de Castelló, que va presentar el concepte Castelló Ciutat Educadora. També van parlar des del Col·lectiu Castelló Educa, presentant La Setmana dels Projectes; i Manuel Antón, director del CEFIRE València que va relatar l’experiència d’aquesta jornada a aquesta ciutat.

treball a seguir

Durant la jornada es va animar als representants dels centres educatius a explorar i a experimentar altres propostes metodològiques, més pròximes a l’aprenentatge basat en projectes (ABP).

A més, es va recolzar i donar difusió al treball que s’està realitzant en molts centres des d’este enfocament; però també d’altres estratègies metodològiques en el marc de l’holisme educatiu (ambients d’aprenentatge o capses de recerca, per exemple).

Per als assistents, el repte consisteix en compartir una experiència educativa desenvolupada durant el curs 2017-2018 en la I Mira d’Experiències Educatives de Castelló Educa, que se celebrara el 26 maig de l’any que ve al Palau de la Festa.

Per a aconseguir-ho, tenen que dissenyar un projecte perquè participen el nombre més gran possible de docents del claustre, que siga interdisciplinar i que transcendisca els murs de l’escola o de l’institut, tal com marquen des de l’organització.