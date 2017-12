Desde Tarragona, la provincia que bautizan como «muro de contención» al independentismo y «punta de lanza» para la victoria naranja porque es donde tienen su principal bastión de votantes, Ciutadans evidenció ayer que pretende liderar la disputa por el primer puesto a ERC sin arrastrar la herencia del resto de partidos constitucionalistas.

Los naranjas se desmarcaron del PSC y del PPC y, de hecho, escasas fueron esta vez las menciones a la creación de un gobierno constitucionalista. El presidente de la formación, Albert Rivera, llamó de nuevo a concentrar el voto en su partido porque no le sirve «el conformismo del PPC y los complejos del PSC», y reprochó a los socialistas haber formado parte de tripartitos que «entregaban» la Generalitat a los nacionalistas.

Conscientes de que la estrategia de los populares pasa por sacar pecho de haber sido el brazo ejecutor del 155, Rivera reivindicó que su partido «fijó el rumbo» para frenar el procés, al pedir la aplicación de la Constitución y la convocatoria de elecciones en Cataluña sin discernir la una de la otra.

El líder naranja aseguró, aunque sin mencionarlos, que los socialistas no querían aplicar la Carta Magna y que los populares se guiaban por «intereses electorales» para no convocar unos comicios en los que podrían perder butacas en el hemiciclo catalán. «A Ciutadans le importa parar el procés», espetó para marcar distancias, y animó a llenar las urnas ante el temor de que «los separatistas puedan ganar otra vez». En un mitin en la plaza Imperial Tarraco, Rivera alzó a su partido como la alternativa a una nueva legislatura independentista y criticó, ante cerca de 1.300 simpatizantes que lucían bufandas naranjas imitando las amarillas que vestían los manifestantes en Bruselas, que «Puigdemont es militante del PDECat pero piensa como ERC y actúa como la CUP».

«GANAR NO ES UNA UTOPÍA» / A lo alto de un escenario decorado con un póster de su rostro al más puro estilo Warhol, la candidata Inés Arrimadas defendió que el 21 de diciembre será «la fecha de caducidad del procés» porque «ganar al nacionalismo no es ninguna utopía». Acusó al expresident de la Generalitat de provocar la fuga de empresas, la bajada de inversiones y el descenso de la ocupación hotelera y señaló que la base de la recuperación económica es la vuelta a la «convivencia» y a la «normalidad».

«Los autónomos que no tienen trabajo, que no les pagan las facturas, los comerciantes que cada vez venden menos, y esos señores no se pueden ir a Bruselas a la ópera como Puigdemont, se tienen que quedar aquí pagando las tasas», proclamó, y criticó que el Govern cesado haya «deteriorado» la imagen de Cataluña en el exterior. «El mundo nos mira, dice Puigdemont. Y sí, pero nos mira con preocupación y quiero que lo haga con admiración», remató. Arrimadas apostó por un cambio que «mire al futuro, al siglo XXI y a la Europa sin fronteras» y que deje a un lado «lo que pasó en el 1714» para «pensar en lo que pasará en el 2114».