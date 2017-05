El Gobierno eleva el tono y compara el 'procés' con un "golpe de Estado"

Si un Mariano Rajoy visiblemente enojado calificó el lunes por la mañana de "chantaje" y "amenaza" la ley catalana de desconexión que prepara el Govern, el Gobierno ha decidido elevar el tono visto que Carles Puigdemont no se aminalaba yamenazaba por la tarde en Madrid con la celebración de un referéndum "inviolable" e "inmediato".

Así, varios ministros han coincidido en comparar el 'procés' con un "golpe de Estado". El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado por ejemplo que la norma que facilitaría una declaración unilateral de independencia no solo "es inconstitucional sino un verdadero golpe de estado porque a través de una ley exprés que no conoce nadie salvo los secesionistas se pretende vulnerar no solo el propio Estatut sino la constitución española".



El también ministro de Educación ha criticado además que la Generalitat pretenda aprobar la norma de "tapadillo" y en un "debate de 24 horas", lo que al Ejecutivo le parece un "disparate político y jurídico". Desde Bruselas, Méndez de Vigo ha recordado que "nadie en Europa" está de acuerdo con un referendum ilegalni "reconoce el derecho de autodeterminación". Por lo que ha pedido al Puigdemont que "no engañe a los catalanes" y acepte la oferta del Gobierno de llevar su propuesta al Congreso.

"AMENAZA CONSTANTE"

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, por su parte, ha señalado que "en otro país, en otras circunstancias y si no estuviéramos hablando de políticos", la "amenaza constante" al orden establecido por parte del 'president' se llamaría "golpe de Estado".

En una entrevista en Onda Cero y preguntada sobre si realmente cree que el 'procés' es equiparable a atentado golpista, ha contestado que "tiene las características de querer romper el Estado y no seguir con los cauces adecuados". "Eso como es saltarse la ley, es atentar contra el Estado y en otros contextos seguramente se llamaría así", ha manifestado.

Ante ello, Cospedal ha garantizado que el Gobierno "tiene fuerza suficiente para impedir" la "amenaza" contra el Estado. "Tiene muchos instrumentos a su alcance, pero hay que ir paso a paso y no precipitar acontecimientos", ha señalado, además de subrayar que la intención del Ejecutivo es actuar con "proporcionalidad".

Además se ha sumado al coro el delegado catalán del Gobierno,Enric Millo, quien en una entrevista en Catalunya Radio ha advertido de que si la Generalitat "no actúa dentro del marco legal vigente, podrá en riesgo el autogobierno".

Mientras que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el Ejecutivo no permitirá "nunca" la independencia no sólo porque es "imposible desde el punto de vista legal", sino también porque provocaría una caída del PIB catalán de entre el 25% y el 30% y supondría un "empobrecimiento brutal".