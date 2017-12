Iceta llama a concentrar el voto útil de izquierdas en el PSC

Recta final de campaña. Cansancio en todas las caravanas electorales en las que se extiende la sensación de que los discursos empiezan a repetirse. Los partidos intentan mantener el orden táctico pero introduciendo matices en el juego para marcar algún gol casi en el tiempo añadido. Como ha hecho Miquel Iceta al reclamar la concentración del voto de izquierdas en el PSC y presentarse como la "alternativa de verdad al independentismo".

"La alternativa a Puigdemont y Junqueras soy yo”, ha clamado entre gritos de 'president' Iceta, que ha guardado para estos últimos días la apelación al voto útil. Para ello ha repartido sus piezas estratégicamente. A la misma hora que el candidato socialista reclamaba en Girona (ante la mirada atenta de Pedro Sánchez) el voto de los 'comuns', el exministro Josep Borrell intentaba con su discurso duro antiindependentista pescar en Salou los apoyos de los que dudan entre Ciutadans y el PSC. Y Ramon Espadaler visitaba mercados del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, tradicional feudo de la antigua CiU donde el PSC quedó por detrás de Unió y fue la sexta fuerza el 27-S del 2015.

Ante Sánchez, Iceta ha sacado por primera vez en campaña la idea de la España "nación de naciones" en una intervención en la que ha acusado a los independentistas de "traición al verdadero sentido del patriotismo". "No se puede hablar de Cataluña y olvidarse de los catalanes". Al PP y Ciutadans les ha recordado que "podéis ayudar al cambio, pero no sois el cambio que Catalunya necesita", defendiendo una vez más que el próximo gobierno no solo tiene que abandonar el independentismo sino también apostar por las políticas de izquierdas y la reconciliación.

Una idea en la que ha coincidido Sánchez, que ha cargado contra Podemos y los 'comuns'. "Tantos meses guardando el equilibrio y resulta que se caen del lado equivocado, el del independentismo", ha comentado el secretario general del PSOE, incidiendo en la ruptura del pacto de Barcelona. Después de sacarle tarjeta roja metafórica a Ada Colau, ha levantado la papeleta del PSC como si de un árbitro se tratara. "Esta papeleta es mucho más que un voto, es la papeleta de la concordia, la experiencia y la convivencia: justo lo que Cataluña necesita ahora".