El juez cita a los tres hijos del expresident que aún no habían declarado en el 'caso Pujol'

El 27 y el 28 de marzo ya no quedará ningún miembro de la familia Pujol que no haya desfilado por la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata, instructor del 'caso Pujol', ha citado a declarar como investigados por un delito de blanqueo de capitales continuado a los tres hijos del expresidente de la Generalitat que aún no habían comparecido ante él. Se trata de Oriol, Marta y Mireia Pujol Ferrusola.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala para el 27 de marzo, a las 11 horas, la declaración de Marta Pujol Ferruolsa, y una hora más tarde la de su hermana Mireia. Al día siguiente lo hará Oriol Pujol Ferrusola, quien renunció a seguir la tradición política familiar al ser imputado por el 'caso de las ITV'.

La resolución recuerda que se desconoce el origen de los fondos de la familia y no consta razón que los justifique, así como que todos los miembros de la familia que han declarado negaron haber tenido cuentas bancarias en el extranjero, lo que abunda en la falta de justificación de tales ingresos.

Además, parte de esos fondos son distribuidos por Jordi Pujol Ferrusola entre todos sus hermanos y su madre en cantidades iguales o similares y simultáneamente, coincidiendo con un ingreso millonario en sus cuentas. Según el juez, no consta acreditada razón alguna para una distribución que se hace mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana, incluida la madre, Marta Ferrusola.

El juez detalla todos los movimientos de sus cuentas bancarias y señala que la mayoría de los fondos ingresados mediante transferencia en esas cuentas bancarias que titularizan los hermanos y su madre provienen principalmente de las diferentes que tenía el primogénito en Andbank, aunque en alguna ocasión provenían de la de Oleguer, Pere o Josep Pujol.

DE ANDBANK A BPA

El juez relata un patrón similar de comportamiento en la actuación del grupo familiar, donde mantuvieron los fondos en Andbank hasta 2010, fecha en que los pasaron a BPA. En esta entidad los mantuvieron hasta 2012, fecha en que los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción de Oriol Pujol Ferrusola, “que lo reintegró en efectivo metálico desconociéndose su destino final”.

Estas declaraciones resultan, a juicio de De la Mata, “pertinentes, necesarias y proporcionadas a los fines de la presente instrucción, en averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de ésta, pudiendo conducir las nuevas imputaciones y la consiguiente toma de declaración al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación”.