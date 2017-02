Las medidas contra la corrupción centran la cumbre PP-C's

Nuevo tira y afloja entre el PP y C's en los escasos 90 días de legislatura. Ambos partidos se reunen esta tarde, a partir de las cinco de la tarde, para hablar de cómo llevar a la práctica el pacto anticorrupción que el partido naranja puso como condición a Mariano Rajoy para negociar el voto favorable a su investidura. Concretamente dialogarán sobre dos de los seis puntos en los que han surgido discrepancias: la limitación a ocho años de los mandatospresidenciales y la supresión de los aforamientos. El acuerdo señalaba que las exigencias se deberían tramitar en los tres primeros meses de gobierno.

El problema es que antes de sentarse a hablar el PP ya está dejando claro que es reacio a cumplir ambos acuerdos y que los aceptó en su día porque eran "lentejas", expresión usada por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, para referirse al hecho de que fueron condiciones sobre las que no pudieron negociar.Este martes el dirigente conservador ha insistido, en una entrevista en RNE, que PP y C's no tienen mayoría y no pueden, por tanto, aprobar en solitario "reformas en profundidad o de la Constitución". Asimismo, ha subrayado que existen "dudas" acerca de la constitucionalidad de limitar, en un sistema parlamentario y no presidencialista, los años de mandato del presidente.



Sin embargo, el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en esa misma radio ha dejado claro que si el PP no acepta poner el tope de ocho años en la cúspide del poder "estaría incumpliendo el pacto". El diputado naranja ha señalado que eran conscientes de que las reformas de regeneración democrática propuestas "no están en el ADN" de los conservadores, pero les ha invitado a demostrar a los españoles que "cumplen lo que firman".

Pese a esta advertencia, el número dos de C's no ha detallado qué ocurriría si el PP no acepta llevar a la práctica alguna de las seis exigencias o los 150 pactos que se negociaron a continuación. Hasta ahora, cuando han existido roces, al final el partido naranja se ha mostrado flexible y ha permitido al PP sortear o adaptar algunos acuerdos.

El resto de condiciones previas están, según ambos partidos, encauzadas o se hablará de ellas en el futuro. Así, la supresión de los indultos está incluida en la ley ómnibus contra la corrupción de C's, que está en tramitación. La formación de Albert Rivera da también por "encauzada" la reforma electoral con la creación de una subcomisión sobre esta cuestión y quedaría pendiente la puesta en marcha de otra comisión para investigar la supuesta financiación irregular del PP, sobre la que ambos partidos hablarán en el futuro.