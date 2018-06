La salida de Montón fuerza la primera crisis del Consell de Puig

Después de mantener intacta contra viento y marea la formación original del Consell del Botànic desde su toma de posesión en junio del 2015, es una decisión tomada por el tándem que forman el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su virtual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo que precipitará la primera crisis del ejecutivo del president Ximo Puig.

La salida de Carmen Montón del Palau para hacerse cargo de la cartera de Sanidad en Madrid obliga a un relevo que se espera corresponda a una mujer, para mantener los criterios de paridad. Puig podría tomarse su tiempo para decidir no solo al sustituto, sino llevar más allá los cambios y hacer una remodelación del Consell más amplia. En este caso, tendrá que ser tras negociar con la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, para definir la profundidad de las modificaciones.

El viaje de vuelta a Madrid de Montón, aunque no es una decisión de Puig, sí beneficiaría al president, ya que abandona el Consell una gestora polémica, no solo por sus discutidas decisiones en torno al Hospital Provincial de Castellón, sino también por no pocos nombramientos polémicos. Entre ellos, el fichaje de su marido, Alberto Hernández Campa, como gerente de Egevasa, una empresa con capital público.

Un segundo departamento que estaría afectado por la crisis de gobierno, de ampliarse, sería el de Economía, ya que la figura de su titular, Rafael Climent, ha sido discutida y parte de los cambios realizados en el segundo escalón de la administración autonómica se han producido en su conselleria, al igual que ocurrió también en Medio Ambiente.

más opciones // De haber varios relevos, podría volver a convertirse en una opción para liderar la Conselleria de Sanidad el castellonense Ignacio Subías, actual portavoz del área en el grupo socialista en Les Corts, y nombre que ya sonó para el cargo, así como para otros destacados en anteriores ocasiones.

En cualquier caso, Ximo Puig dijo sentirse «extraordinariamente satisfecho» de las decisiones que está tomando el presidente Pedro Sánchez para conformar su nuevo Gobierno, como la designación dos ministros valencianos, la propia Montón y José Luis Ábalos, con lo que el peso de la Comunitat en el Gobierno destaca de forma consistente, ya que representan el 25% de un gabinete de ocho carteras.

el último escalón // Si el Ejecutivo estatal es el escalón más elevado que se renueva, en el más bajo, el de sus representantes en comunidades y provincias, las incógnitas siguen, aunque el proceso de nombramientos se acelerará si este viernes hay ya Consejo de Ministros. En todo caso, desde Compromís, Joan Baldoví ha reivindicado ya que quiere un papel para la coalición, socia de Puig en el Botànic, en la decisión de quienes serán delegado y subdelegados en la Comunitat.