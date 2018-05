El Feslloch no sustituirá al fugado Valtònyc en su concierto

Feslloch de Benlloch no tiene previsto sustituir al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, huido de España cuando tenía que entrar ayer a la cárcel, condenado por tres años de cárcel por los delitos de amenazas , injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por el contenido de sus canciones.

Mientras, la Audiencia Nacional cursó a última hora de la mañana de ayer, a petición de la Fiscalía, una orden nacional, internacional y europea de detención contra Valtònyc. Fuentes jurídicas informaron de que la sección segunda de lo Penal tomó esta decisión en consonancia con el criterio del ministerio público, que tras conocer que el rapero había huido solicitó a la Sala que acordase su busca y captura.

Valtònyc --cuya actuación está prevista para el viernes 13 de julio-, «si no viene, no será reemplazado», asegura Xavi Ginés, en representación de la organización del Feslloch. El rapero fue fichado el pasado mes de febrero para la edición este año del festival folk-rock, argumentando en las redes sociales: «Frente a esta escalada represiva, del creciente ataque a la libertad de expresión, no nos podemos quedar impasibles y menos desde una cita caracterizada por su compromiso con la libertad, con la justicia y la cultura», recalcan desde el Feslloch.

El objetivo de la declaración de búsqueda y captura es que sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional, tribunal que lo condenó a tres años y medio de prisión por los citados delit