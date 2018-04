Red Pier Fest & American cars

Broncos, Chevrolets, Pontiacs… No solo la música será protagonista de la segunda edición del Red Pier Fest, entre el 18 y el 20 de mayo. En la explanada del Moll de Costa de Port Azahar del Grao el público también se podrá disfrutar, desde muy cerca, de una colección de coches americanos con llamativas estampas.

Más motor. El de las Harley Davidson. El sábado 19 de mayo se celebrará la fiesta del XVIII aniversario de Castellón Chapter. Una jornada dedicada a las míticas motos con sus espectaculares diseños. El cartel del Red Pier Fest reunirá a los grupos The Limboos, Bala, Capsula, Travellin’ Brothers, Heatwaves, Depressing Claim, Mike Sánchez, Patri & The Greasers, The Meows, The Cutting Fingers, Aisha & The Ray Band, Los Marañones, Nat Simons y Bandits. Y el domingo 20, a las 12.00 horas, actuarán Las Auténticas, grupo de rock infantil, dentro del Red Pier Kids.

cita previa // Dos de las bandas castellonenses que intervendrán en el certamen en el Grao, Depressing Claim y Heatwaves, afrontaron una cita previa en el Fuzzville de Benidorm. Ambos actuaron el pasado sábado, en la jornada final del evento alicantino, de tres días de duración.

Este festival servirá para que Heatwaves presenten en directo su segundo elepé, Heatwaves#2, que el mismo sábado saldrá a la venta en formato físico.

‘POWER POP’ // La siguiente ocasión en que se escucharán estos nuevos temas de luminoso power pop será en el Moll de Costa de Port Azahar del distrito marítimo. Ocurrirá el domingo 20 de mayo, a partir de las 17.30 horas, en el inicio vespertino de la jornada final del Red Pier Fest.

Depressing Claim afronta, teóricamente, dos de sus últimas actuaciones dentro de su regreso a causa de la reedición ampliada de su primer disco, Radio Surf, un referente dentro del punk pop melódico hecho en Castellón.

Su actuación en el Red Pier Fest está prevista para el sábado 19 de mayo, a las 19.30 horas. Por otro lado, varias de las bandas que participarán en el Red Pier Fest tienen cuño internacional.

Una de ellas, Travellin’ Brothers, acaba de protagonizar seis actuaciones en el festival Zermatt Unplugged en Suiza, y el resultado ha dejado satisfechos a los asistentes así como a los componentes de este grupo bilbaíno, quienes comentan en su perfil de Facebook que han vivido «una experiencia increíble». En este interesante evento compartieron cartel con nombres como Norah Jones, Kodaline o Emeli Sandé.

Su gira prosigue ahora en Euskadi. La siguiente cita ya será en el Red Pier Fest. En el Moll de Costa de Port Azahar del Grao de Castellón estarán descargando su adrenalítico blues el viernes 18 de mayo, cerrando la jornada inaugural de la segunda convocatoria del certamen, a las 00.20 horas. Atractivos más que sugerentes para que el festival que necesitaba la ciudad de Castellón se consolide en una triunfante y solvente segunda edición.