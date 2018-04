ALEVÍ A Castellón FS, un projecte en ascens

El projecte esportiu del Castellón Fútbol Sala continua creixent temporada rere temporada, amb una base que cada vegada compta amb més equips i l’objectiu de competir, ensenyar, aprendre i entretindre.

Enguany l’equip juvenil milita en la Divissió d’Honor (Grup 10) i s’està consolidant a mitja taula d’aquesta categoria amb un equip format per jugadors de primer i segon any.

El cadet, que també combina futbolsalistes de primer i segon any, juga en la Primera regional (Grup 4) i està caracteritzant-se per una bona evolució metodològica, també consolidat en posicions intermitges de la taula.

L’equip infantil està mantenint en tot moment una bona evolució pel que fa als aspectes técnics i tàctics, amb un planter format per jugadors de primer any i fins i tot alevins, que juguen en la Segona regional (Grup 4).

L’equip aleví A, en aquest cas amb jugadors de segon any, participa en els Jocs Esportius de la Conselleria, i la seua acertada progressió l’ha portat a situar-se als llocs alts de la classificació.

També participa en els Jocs Esportius l’aleví B, amb jugadors de primer any i benjamins. En aquest cas la seua formació està en un nivell més inicial, però tot i aixó s’ha situat a mitja taula.

Per la seua banda, el benjamí està integrat per jugadors de primer any i prebenjamins, que tot i estar centrats en l’aprenentatge s’han situat a la part alta de la classificació en la seua competició dels Jocs Esportius.

Per últim, el prebenjamí està format per jugadors de primer any i querubins. La seua evolució técnic-coordinativa està encara en una fase d’iniciació, però amb un excel·lent treball per part dels seus monitors estan competint amb benjamins en els Jocs Esportius i s’han situat a mitja taula.

Pel que fa a la resta d’equips, el principal referent és el sénior masculí A, que milita en la Regional Preferent i està mantenint una dinàmica ascendent amb l’objectiu de tornar a pujar a la Tercera Divisió Nacional.

Per la seua banda, el sénior masculí B participa per primera vegada en la Regional Preferent, i va per bon camí amb l’objectiu d’assimilar aquesta experiència.

El club té a més dos equips femenins. El sénior A milita en la categoria Autonòmica (Grup 1) i està format per jugadores juvenils, cadets i infantils, que estan mostrant una bona evolució i s’han situat als llocs alts de la seua classificació.

A més, el sénior femení B juga en la categoria Autonòmica (Grup 1), amb jugadores també juvenils, cadets i infantils. Aquest equip ha tingut una molt bona evolució i ocupa llocs alts a la taula, en posicions de play-off d’ascens a Segona Divissió Nacional.

NOM DEL CLUB:

CLUB CASTELLÓN FÚTBOL SALA.

ANY DE FUNDACIÓ:

2013.

PRESIDENT:

JAVIER GONZÁLEZ.

PAVELLÓ:

CHENCHO NORTE, SINDICAL Y NUEVA CIUDAD DEPORTIVA CHENCHO.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I NEGRA.

PRIMER EQUIP:

REGIONAL PREFERENT.