AL CAPDAVANT TAU Castelló, una gran família que porta el bàsquet al cor

NOM DEL CLUB:

TAU CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1994.

PRESIDENT:

LUIS GARCÍA.

PAVELLÓ:

CIUTAT DE CASTELLÓ.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I VERDA.

PRIMER EQUIP:

LEB ORO.

El TAU Castelló presumeix un any més de base, i així ho va fer divendres 10 de novembre, quan va celebrar la presentació de tots els seus equips durant el descans del partit del primer equip de LEB Oro davant el CB Clavijo de Logronyo. Els darrers minuts del partit, a més, van coincidir en pista tres joves de la pedrera, Joel Sabaté, Andrés Roig i Pedro López, la qual cosa demostra que les coses s’estan fent bé.

Enguany tenen 16 equips i més de 200 efectius entre jugadors i entrenadors. Coordinar tot això no és fàcil, i per això s’hi dedica Ximo Ribelles. Després d’haver-ho sigut tot al club (jugador de base, capità del primer equip, entrenador, directiu...) complix una nova temporada com a director esportiu, amb l’objectiu «de seguir creixent com a club, formant persones mitjançant l’esport i buscant ser un poc més competitius cada any».

Els més menuts del club són els babys de cinc anys que dirigeix Nacho Colomer, jugador del filial de Sénior Primera Nacional. Després vénen els prebenjamins, entrenats per Fernando Rius, i els següents són el benjamí B, un combinat que disputa la competició del Patronat d’Esports de Castelló i que entrena un altre jugador del filial, Toni Mut, que està realitzant una gran tasca en la seua estrena a la banqueta.

Trobem a continuació el benjamí A, que mostra una gran capacitat de treball de la mà d’Ian González en la competició de Nivell 1 d’Iniciació al Rendiment.

En categoria aleví hi ha tres equips. El C progressa dia a dia sota la direcció de José Galocha i competeix a la lliga del Patronat d’Esports, mentre que el B juga a Nivell 3 d’Iniciació al Rendiment amb una altra jove i prometedora entrenadora, Estela Blázquez. I l’exjugador del primer equip Alberto Fernández entrena l’A al Nivell 1 d’Iniciació al Rendiment.

També hi ha tres infantils, amb Xavi Andrés al capdavant del C, Andreu Beltrán en el B i César Esteban en l’A, ben secundat per Ian González i Rubén Esteban. Al igual que en cadet, tots els equips juguen en Iniciació al Rendiment, corresponent els equips A, B i C amb els nivells 1, 2 i 3, respectivament. Joan Galocha dirigeix el cadet C, Carlos Museros el B, amb Fernando Rius com ajudant, i Joan Castillo repeteix amb l’A amb Xavi Andrés de segon.

Fede Castelló, recolçat per Javi Cavilla, entrena el júnior A, mentre Javi Galindo està al capdavant del B i la dupla formada per Cholo Hernando i Manolo Aicart dirigeix el sénior de Primera Nacional.

TAU Castelló: un club, una família, un grup d’’amics’ que comparteixen una mateixa passió i intenses vivències amb una pista de bàsquet com a escenari.