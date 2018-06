El Colegio Diputación regna en el Nacional RÈCORDS

Els joves esportistes del Colegio Diputación van tornar a ser protagonistes el darrer cap de setmana a Guadalajara, ciutat que va acollir un excel·lent Campionat d’Espanya sub-14 per equips, en el qual els castellonencs van guanyar tant en categoria masculina com en femenina.

La cinquena edició del Nacional va reunir a quasi 500 esportistes a les pistes d’atletisme Fuente de La Niña. Els xics es van imposar amb 843 punts després de les nou proves disputades el dissabte i el diumenge, per davant del Cueva de Nerja-UMA (764), guanyador el passat año, i el Simply Scorpio-71 (756,5) d’un total de 30 clubs que van aconseguir puntuar. Els castellonencs tornen així al més alt del podi, ja que després de guanyar les dues primers edicions d’aquest Nacional, l’any 2016 van ser segons i l’any passat tercers.

Per la seua banda les xiques també van aconseguir el seu tercer títol nacional, tots ells de forma consecutiva, aquesta ocassió amb un total de 795 punts, pels 734,5 que va fer el Valencia Esports i els 703,5 del Simply Scorpio-71.

En categoria masculina el nivell va ser molt alt, amb sis nous rècords del campionat, com el d’Edgar Ahicart en 80m tanques per dues vegades, amb 11.94 segons en les sèries i 11.87 a la final, i també el relleu 5x80m amb 48.33 gràcies a l’equip format per Daniel de Bengoa, Pablo Chávez, Guillem Rubio, Marc Palomero i Edgar Ahicart. Aquest va completar a més la seua extraordinària actuació amb el tercer or per als castellonencs, el qual va arribar en la prova d’altura amb 1,71 metres.

El palmarès del Colegio Diputación també va incloure les plates que es van penjar Guillem Rubio en pes amb 11,20 metres i de Pablo Chávez amb 5,43 en llargada, on a més Marc Palomero va ser bronze amb 5,01.

categoria femenina / Pel que fa a la categoria femenina, la disciplina en la qual van destacar més les joves atletes castellonenques van ser els 80m tanques, amb el segon lloc de Maria Vilar amb 12.45.59 i el tercer d’Andrea Allepuz amb 12.70.58.

A més, Carmen Jiménez es va penjar la plata en jabalina amb un llançament de 30,76 metres, mentre la seua companya Eva Rodríguez va ser huitena.

Per últim, el relleu femení de 5x80 també va ser segon amb un temps de 52.24 i la participació de Naiara Pérez, Elena Corella, Eva Rodríguez, Andrea Allepuz i Maria Vilar.