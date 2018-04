Luce 'pelazo' y recorta tu melena sin que afecte al largo de tu cabello

Toca incluir nuevo término en nuestro vocabulario, Ghost Layers.

Existen muchas razones por las que apuntarse a la melena midi. Eso sí, sentimos cierto respeto en esas ocasiones en las que las puntas abiertas te obligan a recurrir a tu peluquero aunque tú no quieras un cambio de look. Para dar solución a este problema descubrimos Hair Dusting, un corte que no afecta al largo del cabello ya que, con el pelo totalmente liso, solo se cortaban las puntas dañadas.

Sin embargo, en cuestiones de pelazo no solo preocupan las puntas abiertas. Otro de los quebraderos de cabeza es el pelo lacio, sin vida y fino.

En la mayoría de las ocasiones puedes ver tu melena larga, pero escasa, por lo que optas por cortar el larg,o para que esta se vea más abundante.

No obstante, puedes cambiar tu look aportando volumen y movimiento sin necesidad de que el largo se vea afectado.

El artífice de esta opción es Ramòn Garcia, un estilista que ha compartido en Instagram un vídeo en el que muestra cómo se pone en práctica Ghost Layers. El resultado es muy positivo para aquellas personas que quieren mantener el largo de su melena. El punto clave está en cortar el largo que excede en las capas inferiores e internas del cabello, sin que afecte al largo total de la melena. El efecto que se consigue es el de un cabello con más movimiento, sano y sin perder el largo.