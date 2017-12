'Mago Orbit', uno de los ilusionistas más jóvenes de España es de La Vall d'Uixó

Fran Cubells Herrero, un joven de tan sólo 20 años residente en La Vall d'Uixó y nacido en Sagunto, artísticamente conocido como Mago Orbit, es uno de los ilusionistas más jóvenes de España. Todo empezó cuando tenía 11 años que decidió dedicarse al mundo de la magia y las grandes ilusiones. Sin necesidad de llevar esmoquin en sus actuaciones, el público lo identifica como el mago del pelo azul.

Además, el residente vallero también participó en la conferencia de Tecnología, Entretenimiento y Diseño en La Vall D'Uixó (TEDxLaVall), un programa de conferencias locales de forma independiente sin fines de lucro que viene de la línea de TED, con el objetivo de unir y compartir ideas y conocimientos.

De modo que vamos a conocer un poco más a este joven mago a través de esta entrevista.

P - ¿Por qué tu nombre artístico es Mago Orbit?

R - Un día llegué a casa medio 'mosqueado' porque la gente no me terminaba de reconocer, sabían que era mago, pero le dije a mi madre "necesito un nombre corto que pegue y que la gente se acuerde". Fue en busca del diccionario y me preguntó "¿cómo lo quieres?" y le dije "en inglés que impacta más", entonces lo abre, mira de arriba abajo y dice "hijo, órbita en inglés orbit, ¿te gusta?" y yo "!sí mamá!" y elegí ese nombre.

P - ¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de la magia y las grandes ilusiones?

R - Desde que empecé en la mágica tenía muy claro que lo mío eran las grandes ilusiones, porque lo que más me gustaba es la puesta en escena, que la gente vea desde lejos la magia. A mí me gusta más el recrearme en el escenario y es una forma muy visual de expresarte.

R - ¿Podrías explicar de qué trata las grandes ilusiones?

P - Son efectos ya mayores, tienes normalmente a un ayudante e intentas siempre hacer retos, como por ejemplo te ponen en una caja cerrada con mil candados y tu escapar de ella o coger a tu ayudante e intentar cortarla por la mitad o atravesarle más de 20 espadas con fuego, es decir, siempre intentar entrar a lo muy imposible pero de una forma que lo pueda ver todo el público.

P - ¿Tuviste alguna influencia cuando decidiste optar por este arte?

R - Sí, la verdad. Mi referente siempre ha sido el Mago Yunke, pero nunca me quiero guiar por él, porque él tiene una forma una forma de realizarlas y a mí me gusta otra muy distinta, él es más magia clásica, pero yo, mi personaje lo llevo más hacia el siglo XXI, más moderno, el pelo azul eléctrico, otra imagen, jugar más con la tecnología. Busco ser diferente.

P - ¿Cómo empezaste a formarte y aprender sobre este ámbito?

R - La verdad es que un día ví al Mago Yunke en un bar haciendo magia, yo tenía unos 13 o 14 años, empecé a interesarme sobre ello, le pregunté y me recomendó un libro, empecé a observar y descubrí a otros magos. Entonces yo solo con libros divagando y poquito a poquito ya tenía una media formación hasta que en Valencia, donde voy a entrenar con mi profesor, Juan Manuel Marcos, él me empezó a formar con 14 o 15 años.

P - ¿Cuánto tiempo dedicas a la magia o cómo organizas tu horario para preparar los espectáculos?

R - Yo no tengo un tiempo límite, mi vida es la magia. Así que me levanto desayuno y me voy a la nave a entrenar, es decir, muchas veces estoy en el sofá con la baraja en la mano, otras en la cama aburrido y la bolita de esponja en la mano, es decir, realmente todo el día, pero seriamente alrededor de unas 8 horas diarias. Dos o tres horas entreno cuerdas, otras dos o tres horas más cartas y luego en grandes ilusiones viene mi equipo de técnico de trabajadores y entrenamos todos, es decir, se puede decir que mi vida es magia.

P - ¿Has recibido apoyo por parte de tu pueblo?

R - Por supuesto, he tenido la gran suerte de recibir un gran apoyo por mi pueblo, desde el primer momento la gente me dio todo lo que necesitaba, al principio de mis actuaciones unos prestaban altavoces otros el micro, si necesitaba fabricar alguna gran ilusión tenía gente experta en carpintería que solo quería que ayudarme y muchísimas cosas más. Cuando te expones cara al público siempre habrá gente que caigas genial y otra que no, pero en mi caso, he tenido mucha suerte ya que la mayoría de gente me apoyó.

P - En cuanto al público, ¿cuál es el truco que más les gusta?

R - Un efecto que hago mucho es que cojo mi ayudante la pongo en una cesta y empiezo a travesarle de espadas con fuego de repente quito las espadas y ella desaparece, y cuando vuelvo a poner la tela y la quito vuelve aparecer, es uno de los efectos que más llega.

P - ¿Alguna anécdota o curiosidad que te haya pasado durante su periodo de formación como mago?

R - Un día me puse muy malo y tenía casi doscientas personas esperándome, un público muy grande si no fuera por esa cantidad de gente posiblemente no hubiera actuado, me fui al médico de urgencias y le dije a la médica tengo que salir en una hora actuar y me dijo vete a casa coge todas las medicinas que tengas, mezclalas pega un trago y sal, me las tomé, me pegó un subidón y actúe ante toda esa gente.

P - Como vemos, en España la magia no es un arte que esté tan reconocido como la música o el cine, a diferencia de otros países como Estados Unidos donde hay grandes espectáculos de magia, ¿crees que en España la magia en un futuro será más reconocida o tendrá más demanda?

R - Yo creo que sí, porque se puede mejorar y yo personalmente intento llevar la magia a unos límites más extremos como los magos americanos para intentar dejar a España en un listón más alto, porque se ve la magia buena pero ver un espectáculo americano tanto en presentación, como en baile, como puesta en escena y los aparatos que llevan allí, y eso en España no se ve, entonces yo intento llegar a esas presentaciones.

P - ¿Qué consejos le darías a quienes se quieran dedicar a la magia y las grandes ilusiones?

R - Sobre todo paciencia y mucha dedicación, es un trabajo diario como todos los trabajos, poquito a poco, cada día hasta que ya vas creciendo y llegas un nivel, pero para empezar, sobre todo si puedes y conoces algún mago que te eche un cable, pero sobre todo mucha paciencia y no tener prisa en general.

P - ¿Tienes algún evento pendiente?

R - Mi próximo evento, es el día 26 de diciembre, donde estaré actuando en el evento 'Vin doré 24K" en Madrid, haciendo magia a sus visitantes.

P - ¿Dónde te gustaría actuar? ¿Algún sitio en especial?

R - Bueno, uno de mis sueños siempre ha sido actuar en la Sala Houdini, es la sala de magia más prestigiosa de Europa, donde todo mago que se precie a pasado por ese escenario.

P - ¿Cuáles son tus planes de futuro?

R - Mis planes de futuro son muy claros, ahora estoy instalado en Madrid, aquí estoy aprendiendo maneras y una visión distinta de ver la magia, también estoy actuando en restaurantes haciendo fiestas privadas y algunos sitios más. De momento, estoy centrado en esta nueva etapa en Madrid.