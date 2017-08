Top Woman: «Me gustaría presentarme para ser Miss Venezuela»

La 24ª edición de Top Woman ha consagrado a María Victoria González como la flamante ganadora del certamen que organiza Marina d’Or en colaboración con Mediterráneo. La joven venezolana de 17 años continúa sorprendida por su triunfo dos días después de la celebración. «Cuando me he levantado esta mañana todavía no me lo podía creer», relató ayer la modelo, emocionada.

Los nervios la acompañaron al principio de la noche, en el pase de trajes de baño. Sin embargo, estos menguaron a medida que avanzaba la gala. Según explica la vencedora, se preparó especialmente para mantener la calma. También practicó su soltura con los tacones y, sobre todo, ensayó para el baile, pues este le resultaba «complicado», admite.

Reconoce que su experiencia en el mundo de la moda le ayudó durante la gala. «Perdí parte de la vergüenza», aclara María Victoria, que ha desfilado para diseñadores como Alejandro Fajardo, procedente de su país natal. Además, ha trabajado duro para mejorar en algunas aspectos, tanto físicos como mentales.

Aunque pensaba que ser una de las benjaminas del concurso podía suponer una desventaja, el veredicto final demostró que el jurado quedó embelesado con su elegancia por la pasarela. La joven destaca entre sus puntos fuertes, la naturalidad como la cualidad que más le ha favorecido para ganar, junto a la seguridad personal. «Confiando en ti, puedes conseguir lo que te propongas», defiende la top.

Otra de sus aptitudes es que siempre actúa según sus valores, pues se presenta como una joven íntegra. Incluso se describe como una persona solidaria, ya que le encanta ayudar a los demás y trata de entender cuáles son sus problemas. A pesar de todas sus virtudes, no esperaba coronarse como la triunfadora de Top Woman 2017 en Orpesa. «Había bastante competencia, pero siempre me centré en disfrutar de la experiencia», aclara la modelo.

En uno de los momentos clave de la noche y poco antes de conocer el veredicto final, María Victoria fue nombrada top fotogenia, top cuerpo bonito, top elegancia y top sonrisa bonita. «Cuando me dieron las bandas, las otras candidatas decían que yo iba a ganar, pero yo creía que no, porque todavía no había nada decidido», recuerda. Asimismo, admite que no podía asimilar todos los premios que le otorgaban. «Tras recibir la primera banda, pensaba que ya no me darían otra», añade.

Durante las semanas previas al certamen, la familia de la ganadora de Top Woman 2017 ha sido un gran apoyo para ella. Entre ellos, menciona expresamente a su madre, quien le ha aconsejado en todo momento. Algunas de sus recomendaciones fueron: ser una misma, mostrarse sonriente y ser simpática con la gente.

En cuanto a los proyectos de futuro, la joven tiene claro que quiere continuar en el mundo de la moda y el modelaje. «Quisiera presentarme a Miss Venezuela», destaca. No obstante, se trata de una meta a largo plazo. De momento, pretende prepararse para ello, conseguir mayor experiencia y adquirir más edad. Otro de sus objetivos es competir en el certamen Miss Mundo.

TRASLADO A MADRID

El modelaje no es su única pasión, pues el próximo año se trasladará a Madrid para estudiar Diseño de Interiores. Tampoco descarta abrirse paso en el diseño de moda. «Me encanta combinar cosas diferentes y creo que se me da bien», manifiesta. Por otra parte, se define como una persona emprendedora, ya que en un futuro le gustaría tener su propia empresa.

De momento, todavía trata de digerir el triunfo del pasado viernes noche, cuando se coronó como la joven más bella de la provincia en los jardines de Marina d’Or. «Me siento muy contenta de haber participado y, sobre todo, de haber ganado», recalca.

Una de las razones por las que se apuntó al certamen fue aprender todo lo posible y conocer a gente nueva con la que compartiera gustos. Por este motivo, valora el «excelente» vínculo que ha consolidado con sus 11 compañeras. «Todas logramos formar un grupo muy bueno. Todavía seguimos en contacto y no queremos perderlo», apunta la top.

Además, en un principio estaba preocupada por el temido día de la gala y por la relación que pudiera haber con las otras candidatas, ya que no quería vivir una situación tensa. Todo ello se unía al hecho de que lleva poco tiempo residiendo en España.

A pesar de todas las dudas, María Victoria conquistó al jurado e, incluso, a los colaboradores del evento. Por ello, arrasó con la mayoría de premios, ante los aplausos de los espectadores. Procedente de Venezuela, pero afincada en Castellón, y con 1,73 de altura, la nueva Top Woman describe la experiencia como «inolvidable» y «única». También agradece a los organizadores el trato que han tenido con las candidatas. Amante de la moda y del deporte, busca nuevas metas para superarse día a día. Ha sido ese carácter perseverante el que ha llevado a María Victoria a alzarse con el título a la joven más guapa de la provincia. Aunque todavía le quedan muchas metas pendientes, de momento ha conseguido iniciar su reinado.