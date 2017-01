EEUU traslada cuatro detenidos de Guantánamo a Arabia Saudí

Cuatro presos yemenís que estaban internados en la base naval estadounidense de Guantánamo han llegado este jueves a Arabia Saudí, después de que sus familias residentes en este país presentaran una petición para que fueran acogidos en el reino, ha informado la agencia de noticias oficial, SPA.



El Ministerio de Interior de Arabia Saudí ha informado en un comunicado, citado por la agencia, que los reos fueron recibidos después de la aprobación del rey Salman bin Abdelaziz, a petición del presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi.

Los cuatro presos fueron identificados por Interior comoMohamed Rayeb Sadiq Abu Ganem, Salem Ahmad Hadi bin Kanad, Abdalá Yehia Yusuf al Shibli y Mohamed Ali Abdalá Mohamed Bauzir.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN



Sus familiares fueron informados de su llegada y se les ha facilitado toda la ayuda para que se encuentren con los reos, los cuales serán sometidos a programas de rehabilitación en el reino.

Ayer, la cadena de televisión estadounidense Fox reveló el traslado de los presos, pese a la oposición manifestada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

En un tuit reciente, criticó las excarcelaciones de Gitmo, código militar del aeropuerto de Guantánamo.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield.