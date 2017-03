Espectacular derrumbe de un puente sobre una autovía de Italia

Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas al derrumbarse el jueves un paso elevado en una autovía a la altura del municipio de Camerano (centro de Italia), informó el Cuerpo de Bomberos.Las dos víctimas mortales son una pareja de la localidad de Ascoli Piceno que iban en un vehículo que pasaba por debajo del puente en el momento del derrumbe, según medios locales.

Italy: Two die as motorway bridge collapses near Ancona https://t.co/IKP6RsnP5k qua @YouTube