Fillon intenta salvar su candidatura con una manifestación de apoyo

El candidato de los Republicanos a la presidencia francesa, François Fillon, se agarró a la multitudinaria manifestación que este domingo le brindó su apoyo en París como tabla de salvación ante una presión creciente para que abandone la carrera electoral. "Ellos piensan que estoy solo pero vosotros nunca vais a bajar los brazos", clamó el domingo el candidato. No obstante, por primera vez, y a diferencia de sus últimos discursos, Fillón no aseguró que no vaya a renunciar.

"Ellos piensan que estoy solo, quieren que esté solo, gracias por vuestra presencia, habeis desafiado la climatología, las caricaturas y los insultos", dijo Fillon a la multitud bajo la lluvia. Esta "gran concentración popular", realizada cerca de la Torre Eiffel, ha sido vista como uno de sus últimos cartuchos para responder a aquellos que solicitan su retirada por el escándalo causado por los presuntos empleos ficticios de Penélope a su esposa y de sus dos hijos .

"Os debo disculpas, entre ellas la de tener que defender mi honor y el de mi mujer", insistió el candidato conservador que se enfrenta a múltiples deserciones. "Lo sé, créedme, cuál es mi responsabilidad en el caso. Más allá de las traiciones, del calendario judicial, de la campaña de difamación, es por mi culpa que mi proyecto se enfrenta a estos tremendos obstáculos", añadió, admitiendo haber cometido" errores ".

"Fillon, resiste, Francia te necesita", corearon miles de partidarios reunidos en un mar de banderas azules, blancas y rojas. Algunos fieles lo rodeaba en el podio, pero muchos estaban ausentes.