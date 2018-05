Un tornado hace estragos en el oeste de Alemania

Tres personas resultaron heridas y al menos 40 casas sufrieron daños tras el paso de un tornado en la región occidental de Alemania el miércoles por la tarde. El tornado tocó tierra en la ciudad de Viersen, a unos 40 kilómetros de Dusseldorf, donde la peor parte se la llevó el distrito de Boisheim. Numerosas viviendas quedaron inhabitables y se establecieron refugios de emergencia para alojar a los afectados por el temporal.

Según un portavoz del distrito, docenas de árboles cayeron sobre los coches y carreteras, obligando a la policía a acordonar y cortar vías de comunicación El tornado avanzó a lo largo de la tarde afectando a otros municipios cercanos como Nettetal, donde un bombero resultó electrocutado y un hombre fue golpeado por la rama de un árbol al salir de su coche.

En Twitter, los usuarios han compartido unas impresionantes imágenes del tornado, después de tocar tierra en Viersen.

Another video of violent tornado near Lobberich, Germany this afternoon, May 16th, 2018! WOW! Video by Björn Wobedo pic.twitter.com/WhrL3xsxdA