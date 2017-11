Ecofira presenta nous reciclatges i avanços contra el canvi climàtic

Ecofira i Egética, les fires de solucions mediambientals i energia, es van inaugurar ahir en el Pavelló 5 de Fira València. Ambdós cites, que finalitzaran demà dijous, 30 de novembre, arriben ja a la seua seu quinzena i octava edició respectivament millorant les xifres respecte a l’última edició ja que les 68 firmes expositores suposen un creixement del 17% respecte a la cita del passat any.

Este interés de les empreses es traduïx en la presència dels principals operadors del sector, com són Foment de Construccions i Contractes (FCC), la divisió mediambiental del Grup Gimeno, denominada Fobesa, així com la nova firma Fovasa, propietat també d’este conglomerat castellonenc, o Ferrovial Servicis. També participen Urbaser, capçalera de l’àrea de medi ambient d’ACS, Societat Agricultors de la Vega (SAV), de notable implicació a la Comunitat Valenciana, així com TETma, Tècniques i Tractaments Mediambientals; igual que firmes destacades de l’àmbit del reciclatge com Recytech Ibèria o el castellonenc Reciplasa, una societat participada per diferents ajuntaments de les comarques de la Plana.

Important també és la presència en l’aparador expositiu de les dues cites mediambientals del Grup Vaersa (Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A), empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de servicis relacionats amb la gestió mediambiental. Precisament l’administració valenciana també té una forta presència institucional amb un estand propi de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

PRINCIPALS AVANÇOS / Estes dos cites, com assenyala el director general de Facsa, José Claramonte, «permeten presentar els nostres principals avanços tant en matèria de projecte educatiu com quant a indústria 4.0, iniciatives que ens han permés col·locar-nos al cap quant a innovació en el nostre àmbit d’actuació».

Tant José Claramonte com el director general de Fobesa i Fovasa, Juan Pablo Mateo, han sigut els encarregats de rebre en l’estand de Gimeno Servicios a la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra; així com a la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, Elena Cebrián; les dos s’han interessat per les últimes innovacions i desenrotllaments tecnològics de les quatre empreses, a més de conéixer de prop iniciatives com el programa didàctic i de sensibilització ambiental El Curs de l’Aigua, que Facsa dirigix a escolars.

Fins el dia 30, totes les empreses presents mostraran els seus últims projectes i innovacions de gestió de residus i reciclatge.