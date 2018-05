Protecció per a les aus migratòries

El 26 d’octubre de 2017 al marge de la 12a Sessió de la Conferència per a la Convenció sobre la Conservació de les espècies migratòries d’animals silvestres celebrada a Manila, amb presència d’entitats com el Medi Ambient de les Amèriques (EFTA), la Convenció sobre Espècies Migratòries (CMS) i el AEWA (AEWA), es va anunciar una associació innovadora per augmentar la consciència de la difícil situació de les aus migratòries de tot el món. La nova associació uneix formalment a dues de les majors campanyes d’educació d’aus del món, el Dia Internacional de les Aus Migratòries (DIAM) i el Dia de les Aus Migratòries Mundial (WMBD) en un intent per enfortir el reconeixement mundial i l’apreciació de les aus migratòries i posar en relleu la urgent necessitat de la seua conservació. De 2018 en endavant, la nova campanya conjunta adoptarà el nom únic del Dia Mundial de les Aus Migratòries que tindrà lloc el 13 de maig (encara que al mes d’octubre hi haurà una altra celebració).

Campanya

El Dia Mundial de les Aus Migratòries és una campanya mundial de sensibilització per promoure la protecció de les aus migratòries i els seus hàbitats arreu del món. Des del seus inicis, té com a objectiu preservar els llaços culturals que tenim amb les aus migratòries i els vitals beneficis econòmics i mediambientals que mantenen. És important assegurar que aquests vincles culturals, econòmics i ambientals es conservin per a les generacions futures.

Amb motiu d’aquesta jornada, el Parc Natural del Desert de les Palmes ha organitzat una ruta guiada per l’ornitòleg Mario Giménez, de SEO/BirdLife, qui oferirà algunes de les claus per a la identificació d’aus pels seus cants. De 9.00 a 12.00 hores, des de l’ermita de les Santes de Cabanes, s’iniciarà aquest trajecte que s’inclou dins dels actes per celebrar el Dia Mundial de les Aus Migratòries que, cal recordar-ho, aquest any s’organitza sota el tema «La unificació de les nostres veus per a la Conservació de les Aus».

A través de les activitats que es duen a terme, com la del PN del Desert de les Palmes, es vol augmentar el nivell de consciència sobre les amenaces, tant generals com específiques, que afronten les aus. Comparant les seues experiències i inquietuds, compartint les seues històries i activitats, les persones de tot el món faran que les seues veus i accions arribin encara més enllà, a través de les vies de comunicació, subjacent al fet que la conservació de les aus és, de fet, un problema mundial.