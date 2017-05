'Avolatte', el engendro 'hipster' que combina café con leche y aguacate

Paella con chorizo, cerveza con yoga... tocino con velocidad. Un restaurante australiano ha puesto de moda un 'smothie' verde para los muy cafeteros bautizado como 'Avolatte' para alegría de 'hipsters' y horror del común de los mortales, que han puesto el grito en el cielo en Twitter. En la cocina no todo vale, y mezclar aguacate y café con leche parece una receta no apta para todos los estómagos.

El 'avalotte' vive su esplendor estos días en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, gracias a la ocurrencia del Truman Cafe de Melbourne, local que empezó a colgar vídeos de su curioso cóctel.



DOS OBSESIONES 'MILLENNIALS'



Se trata de la fusión de las "dos obsesiones" del local: los aguacates y el café 'latte' con el que dibujar increíbles formas de corazón y cisnes, tan del agrado de los 'millennials'.

He aquí algunas de las respuestas que el nuevo combinado ha provocado:

Me, when I see you buying avocados for an avocado latte: pic.twitter.com/SyIFV0p42q