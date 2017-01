Cañizares llama a la rebelión contra la ley valenciana de transexualidad

El cardenal Antonio Cañizares ha llamado a la rebelión ante la ley que regulará el derecho a la identidad y la expresión de género en la Comunitat Valenciana y que se debatirá próximamente en Les Corts. El arzobispo de Valencia, en un artículo que difundirá el domingo el semanario Paraula asegura que la aprobación de la norma llevaría a «la destrucción de la familia» y apunta que «adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad». Por eso hace una llamada general «a padres, a asociaciones que tienen que ver con la familia, a políticos, a comunicadores y periodistas, y a educadores» a »no cruzarse de brazos». Cañizaresseñala que la Comunitat Valenciana, «como otras ocho comunidades autonómicas españolas, pretende imponer, a modo colonizador de las conciencias y aún por la fuerza, esta ideología».

El cardenal dice hablar «con la mano tendida», y pide al Consell

que se replantee el proyecto «y no vaya contra el hombre ni contra la familia». Pero tras asegurar que aún se está «a tiempo» y que los considera «auténticos demócratas», señala que no le gustaría «que se convirtiesen en dictadores». Además, acaba su carta con una arenga: «¡No tengáis ningún miedo, venceremos!». La ley que prevé aprobar el tripartito, con la oposición del PP y con la duda de C’s, permitirá que los transexuales no necesiten presentar un informe médico para cambiar de sexo en el registro.