Los 'millennials' pasan de la jubilación

El ahorro a largo plazo no preocupa en absoluto a la generación del milenio, los jóvenes que ahora tienen entre 18 y 34 años. Un estudio realizado por el Bank of America asegura que al 63% de los 'millennials' lo que de verdad les importa es ahorrar para vivir la vida "a su gusto".



Así, el 81% prefiere gastar su dinero en viajes, el 65%, en salir a comer a un restaurante, y el 51%, en el gimnasio. Es la filosofía 'Fear of Missing Out' (FOMO) o el miedo a quedarse sin nada.

La encuesta, realizada a partir de las respuestas de mil individuos bien posicionados económicamente, refleja que esta generación no está pensando en retirarse lo antes posible, si bien su máxima preocupación es llevar una vida lo más satisfactoria posible.



EL ESTILO DE VIDA, LO PRIMERO



"Esta generación ahorra para llevar el estilo de vida deseado, no como estrategia para dejar de trabajar", escribe Aron Levine, uno de los autores del estudio.

Sobre cuánto ahorran estos jóvenes, el 42% explicó que menos del 10% de su salario (y un 7% dijo no ahorrar absolutamente nada). En lo referente a los asuntos económicos, casi la mitad (el 45%) consulta a sus padres "siempre" o "a menudo" en la toma de decisiones.