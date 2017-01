Nintendo Switch: lo que sabemos antes de la presentación oficial

La Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, será presentada la madrugada de este jueves a viernes en Japón. La consola, que sustituirá a la poco exitosa Wii U, será un mix de máquina de juegos de sobremesa y portátil, una original propuesta que buscará su lugar en el mercado. Estos son los detalles que se conocen hasta ahora.

Switch –antes conocida cono Nintendo NX- será una consola híbrida, es decir, que se podrá jugar con ella tanto en el televisor del hogar como fuera de casa. Aunque no se ha informado de las especificaciones técnicas, el anuncio precio de la consola indicó que se trata de un aparato de sobremesa que, en su interior, incorpora una pantalla de al menos seis pulgadas. De esta forma, el usuario podrá estar jugando en su tele y, cuando quiera, extraer la pantalla de la consola para continuar jugando.

El mando, asimismo, cumplirá también con la doble función al contar con tres módulos: uno central y dos laterales, con diversos botones. Si juega en la consola, el mando parece el habitual de este tipo de objetos. Si prefiere la versión tableta/portátil, podrá extraer los laterales del mando y conectarlos a la pantalla que se extrae de la consola.

Se espera que en la presentación se den a conocer el resto de detalles,periféricos y nuevas funciones, así como los juegos que acompañarán a este producto en su lanzamiento, que será en marzo del 2017.

De momento, parece confirmado que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, será uno de los títulos que acompañe la consola en su lanzamiento. Se esperan también algún título de la saga Super Mario Bros, así como grandes franquicias de otras empresas comoSquare Enix, Activision o EA.



PRECIO DE LA NINTENDO SWITCH



También falta por confirmar el precio del producto, pero las filtraciones lo sitúan en el entorno de los 250 euros. Será un precio competitivo para tratar de luchar contra sus rivales PlayStation 4 yXbox One.