Paralizada una playa nudista por temor a que la actividad sexual asuste a las aves

Nudistas contra animalistas. En Bélgica ambos colectivos andan a la greña por culpa de una playa naturista. La federación belga de nudismo quiere abrir una segunda playa en el país para que la gente se bañe en cueros pero una asociación animalista ha bloqueado de momento su apertura con el siguiente argumento: "las actividades subsidiarias" de los bañistas entre las dunas serían una amenaza para una rara especie de alondra que anida allí.

Según publica The Guardian, los intentos de obtener el estatus de "naturista" para una playa tranquila cerca de Westende, a unos 12 kilómetros al sur de la popular localidad de Ostende, se han dado de bruces con las objeciones que ha puesto un grupo ecologista, que asegura que la actividad sexual que puede haber en esa playa podría ahuyentar a la alondra crestada (Galerida cristata) propia del lugar, que tiene un penacho de plumas en la cabeza que se eriza durante el cortejo.

Un ejemplar de 'Galerida cristata', la especie de alondra que anida en la playa de Westende. / WIKIMEDIA COMMONS

La agencia flamenca para la naturaleza y el bosque informó al ministro de Medio Ambiente, Joke Schauvliege, que la alondra se alarmaría por la actividad humana y huiría de la playa. Y no solo eso, la misma organización teme que las propias dunas puedan acabar perjudicadas por dichas "actividades subsidiarias".

LOS 'VERDADEROS' NATURISTAS

El presidente de la federación belga de naturismo, Koen Meulemans, ha querido poner distancias para que no se confundan a las personas verdaderamente naturistas: "Nosotros también lamentamos este comportamiento, que no tiene nada que ver con el naturismo. Estos no son auténticos naturistas para nosotros".

Dicha federación tiene actualmente 8.200 miembros repartidos en 17 clubs y, según Meulemans, la única playa nudista con la que hoy cuenta el país, Bredene, es demasiado pequeña para tanta gente: "1.000 personas son demasiadas para un terreno de 400 metros", se queja. Y zanja: "Según las encuestas, casi medio millón de belgas a veces realizan actividades nudistas: van a playas nudistas, cámpings nudistas o visitan regularmente saunas nudistas. Naturismo es litaralmente desabrocharse. Los que dejan su ropa dejan el teléfono móvil y el trabajo detrás de ellos. Es la llamada de volver a la naturaleza".