La prisión permanente revisable, a debate tras el caso Diana Quer

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha rechazado este miércoles que se aplique la prisión permanente revisable al asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey alias 'El Chicle', al mismo tiempo que ha defendido la derogación de esta reforma, que se introdujo en el Código Penal en 2015 con la mayoría absoluta del PP. El PP ya ha defendido la medida.

En una entrevista en Onda Cero, Campo ha argumentado que es una pena "innecesaria" y "una contradicción en sí misma": "Lo que es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente", ha defendido, recalcando que esta medida no endurece las penas y solamente ha aportado "populismo punitivo".

El asesino confeso de la muerte de Diana Quer puede enfrentarse a la prisión permanente revisable si, una vez concluya la investigación, se le acusa de asesinato y agresión sexual previa al fallecimiento de la joven madrileña. Para el socialista su aplicación "no tiene una duración mayor porque obliga a la propia ley a revisarla".

Ya en el sistema penal que se aplicaba desde 2002, "se podrían cumplir muchos más (años), pero el condenado tenía la certeza de cuándo podía obtener la libertad condicional y podía acceder a una serie de beneficios penitenciarios": "El derecho penal tiene un elemento básico que es la certeza", ha añadido.

La oposición quiere derogarla

Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la última reforma del Código Penal. La oposición coincide en que la medida --únicamente respaldada por el PP y por UPN-- no cumple los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes. "Las penas, por muy largas que sean, tienen que ir encauzadas a la propia resocialización", ha argumentado Campo al respecto.

Además, ha defendido que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es el encargado de definir cuándo se debe revisar una pena de ese tipo y, en este sentido, ha hecho hincapié en que este órgano se está pronunciando en contra de esta medida.

Ciudadanos pide más eficiencia

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha mostrado su disposición a buscar "nuevas fórmulas para hacer más eficientes". Ante la petición de que casos como el de Diana Quer sean considerados como violencia machista, cree que el poder legislativo "no debe actuar a golpe de las noticias que se produzcan aunque sean tan dramáticas y luctuosas", pero entiende que "en frío se debe analizar cómo mejorar todas las actuaciones y la ley porque a veces se producen ineficiencias".

Por ese motivo, el dirigente de Ciudadanos se ha expresado a favor de "plantear la necesidad y disposición de actualizar y cambiar las normas para que sean más eficientes en determinados casos en las que su aplicación parece injusta".

Para el portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia del Congreso, Jaume Moya, la prisión permanente revisable es "una muestra más de populismo punitivo", con la que el Partido Popular impone un "castigo" y se olvida de la reinserción social. Y abogó por imponer penas proporcionadas.

Asimismo, criticó que el Gobierno esté "abusando" de la prisión provisional para determinados delitos, aunque remarcó que la cárcel para 'El Chicle' es absolutamente legítima.

El PP pide que no se toque

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha pedido a los partidos políticos que "desistan en el intento" de revisar la prisión permanente revisable pues, a su juicio, "no procede esa revisión", ya que "está tasada para los supuestos graves que se contemplan en el Código Penal y que, como su definición indica, no es una cadena perpetua, es revisable".

Arenas ha asegurado que el PP no está haciendo un uso político del asesinato de Diana Quer sino que, al hilo de este caso, "creemos oportuno que se mantenga la prisión permanente revisable".

"No es usar nada, sino poner sobre la mesa una pregunta que está en la calle", ha apostillado el dirigente del PP, quien ha aclarado que no defienden ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, que sí existe en algunos países europeos democráticos, "hablamos de la prisión permanente revisable", ha recalcado.