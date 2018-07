Tres jóvenes apalean a un chico gay a gritos de "maricón" en el Raval de Barcelona

Un joven gay ha sido apaleado este sábado de madrugada en los alrededores de la Rambla del Raval por otros tres jóvenes que le han gritado 'maricón' y le han insultado por su orientación sexual, ha denunciado el presidente del Observatorio contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez.

Los hechos han sucedido hacia las tres de esta madrugada durante la fiesta mayor del barrio del Raval cuando el agredido se ha separado de sus amigos para ir a uno de los lavabos portátiles instalados por el ayuntamiento, donde había un grupo de cinco jóvenes, tres de los cuales la ha emprendido a golpes con el joven homosexual.

"Le estaban esperando, le han llamado 'maricón' y le han pegado patadas y golpes. Le han insultado sin más", ha explicado Rodríguez.

El joven agredido ha acudido esta mañana al ambulatorio donde le han diagnosticado contusiones diversas de carácter leve.

"Que no quede impune"

"Aunque las lesiones no han sido graves, el impacto ha sido terrible", ha añadido Rodríguez, que ya ha denunciado la agresión al Ayuntamiento de Barcelona y que la próxima semana acompañará a la víctima a presentar la denuncia "para que no quede impune".

"Aunque no podemos evitar casos como este, hay que destacar la valentía del joven al denunciarlo", ha señalado Rodríguez, quien ha hecho un llamamiento para que se denuncien todos los casos de actos homófobos "porque hay canales como el OCH para asesorarles y acompañarles y asegurar que no quede impune".

"Buenas noches. Me acaban de pegar una paliza, a base de patadas en la cabeza, por maricón. Ahora mismo no me apetece extenderme más, pero me parece importante que esto no pase desapercibido. En el centro histórico de Barcelona, a 2018", ha escrito el joven agredido en su perfil de twitter, aunque posteriormente ha borrado el mensake.