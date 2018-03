Zuckerberg admite "errores" en el escándalo de los datos de Facebook

Mark Zuckerberg ha hablado finalmente este miércoles para tratar de responder al escándalo de Cambridge Analytica, la compañía que acumuló y usó ilicitamente datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Cinco días después de que 'The Observer' y 'The New York Times' revelaran ese abuso, el fundador de la red social ha colgado un comunicado en la red social en que reconoce haber “cometido errores” y promete también nuevas medidas de seguridad para “asegurar que no vuelve a pasar” algo similar.

En 937 palabras no falta el mea culpa (“Tenemos responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos hacerlo entonces no merecemos servirles, se lee en el inicio). Pero pronto el comunicado entra también en un repaso a medidas ya adoptadas y otras que promete adoptar para garantizar mejor la privacidad de los usuarios. Late el mismo tono defensivo que la compañía usó el viernes, cuando emitió un comunicado en víspera de los reveladores artículos.

