«Coté me hizo una lipo sin consultarme y me sacaba la grasa con tubos»

Una de las pacientes de Estetic Medical Center implicó a Coté y Gisbert en los diagnósticos y tratamientos a los que fue sometida. La mujer relató que acudió a la clínica para adelgazar.

«Tuve dos consultas con Frederic Gisbert y una tercera con Coté. Me practicaron una liposucción con anestesia local, pero no me dijeron qué me iban a hacer», explicó la afectada al tribunal.

La paciente aseguró a los magistrados que le hicieron tres incisiones y que sentía «muchísimo dolor», llegando incluso a marearse. «Yo veía cómo la grasa salía por unos tubos. Si me hubiesen dicho que era una lipo, no me lo hubiera hecho», dijo.