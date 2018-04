«Me metieron una botella en el ano por si tenía droga tras el vis a vis»

Cinco presos de la cárcel de Albocàsser echaron balones fuera y negaron ayer haber participado en la presunta agresión a otro reo en el año 2014 por la que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos 15 años de cárcel.

La víctima --ya en libertad-- y su mujer declararon protegidos por un parabán. «Yo llevaba en la cárcel cuatro días y me metieron a la fuerza en un baño. Había tenido un vis-á-vis con mi mujer y pensaron que llevaba algo de pastillas o hachís en el cuerpo», dijo el preso agredido. El afectado relató que le cogieron «entre tres» y le pusieron «un pincho en el cuello», explicando al fiscal que le introdujeron «una botella» y «un boli» por el ano. «Me hicieron como una lavativa y, aunque no salía nada porque no había nada, seguían», explicó el testigo.

«Había mucha sangre en el suelo. Estuve toda la noche poniéndome paños», dijo el afectado, viniéndose abajo y rompiendo a llorar. Su esposa declaró en sala y dijo al tribunal que su marido no le contó lo que había sucedido. «Solo me dijo que había tenido un problema, pero yo no sabía que había sido tan grave. Luego me llamó la Policía Judicial y ya me comunicó que mi marido estaba en el Hospital General», recordó la mujer de la víctima.

Cuatro de los cinco acusados siguen hoy en prisión. Ninguno de ellos asumió haber participado en los hechos. El primero de los internos reconoció haber proporcionado un vaso con aceite y una botella a los presuntos agresores, aunque dijo no saber para qué lo querían. Otro de los presos aseguró haber acompañado al herido al servicio, pero afirmó que este fue «voluntariamente» para que le extrajeran el hachís.

Un tercer procesado, encargado de la limpieza de los baños, reconoció que vio algunas botellas en el suelo, pero pensó que «los árabes las habrían usado para limpiarse, ya que no utilizan papel». El cuarto de los presos aseguró que la víctima «pidió una lavativa para sacar el huevo Kinder que tenía» y negó que lo agredieran por la fuerza, apelando al «código de honor de la cárcel».

El quinto acusado negó tener conocimiento alguno de lo ocurrido. Según relata el fiscal en su escrito provisional, la víctima estuvo ingresada tres días con lesiones internas. La vista oral continúa hoy en la Audiencia.