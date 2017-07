El paro baja en Castellón en 5.000 personas y sitúa la tasa en el 17,58%

La recuperación laboral vuelve a avanzar en Castellón. Y lo hace con fuerza. Tras un arranque de año malo, entre abril y junio el paro bajó de nuevo y lo hizo en 5.000 personas hasta quedar en 46.500. En paralelo cayó la tasa de desempleo al 17,58%. Pese a que se mire por donde se mire los datos son buenos (a excepción del último trimestre del 2016, esta es la mejor tasa de desempleo desde el 2009), las cifras todavía se encuentran lejos del 7,25% de paro que se registró en el 2007, justo antes de que empezara la crisis.

Baja el paro y crece el empleo. Castellón presenta un mercado laboral muy dependiente de la estacionalidad y eso explica por qué la llegada de la Semana Santa y el inicio de la temporada veraniega han permitido que vuelva a coger velocidad, impulsado sobre todo por la hostelería y el turismo: el empleo creció en el último trimestre en 5.600 personas y el número de ocupados se sitúa en 217.900, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Lo llamativo es que de esos 5.600 nuevos empleos, 4.100 corresponden en exclusiva al sector servicios. O dicho de otra manera, el turismo sigue ejerciendo como motor y fue el responsable del 73% de los puestos de trabajo que se crearon en Castellón de abril a junio.

EL DESÁNIMO SE ACABA

El turismo tira del carro, pero todos los sectores crecen en trabajadores. Especialmente lo hace la industria, que ganó 600 en los últimos tres meses. Además, ese alza del empleo en el trimestre se antoja todavía más positivo si se tiene en cuenta que el número de activos ha engordado ligeramente en 600 personas, hasta alcanzar los 264.400. A diferencia de otros momentos, cuando la población se marchaba o, desanimada, abandonaba la búsqueda de empleo, ahora el desempleo cae principalmente porque se están creando puestos de trabajo..

Pese a que los datos reflejan que, tras el parón del primer trimestre, el mercado laboral provincial vuelve a coger carrerilla, los sindicatos no están convencidos. Y no lo están porque defienden que el descenso del desempleo se apoya en la precariedad. «No podemos ser optimistas porque no hay recuperación real. Apelamos a la responsabilidad del Gobierno valenciano de apostar por otro modelo de crecimiento, que no sustente la economía productiva en la estacionalidad y la precarización galopante de las condiciones de trabajo», señala la secretaria de Empleo de CCOO PV, Ana María García, que reivindica un plan de choque para el empleo y la derogación de derogar las reformas laborales.

Lola Ruiz Ladrón de Guevara, secretaria de Acción Sindical de UGT-PV, apunta en la misma dirección. «Los buenos resultados, esconden una realidad: reducciones del paro desiguales al concentrarse entre los hombres, crecimiento del empleo, provocado por la sustitución de empleo indefinido por temporal, y un insuficiente descenso del paro de larga duración, que sigue alcanzando estándares del 54%», dice.

Mientras los sindicatos insisten en la precariedad, el Consell valora los datos positivamente, aunque matiza que no todo son buenas noticias. «Es lamentable la cifra de trabajadores con contratos temporales, mientras se reduce la contratación indefinida, algo que evidencia un empleo que todavía no es suficiente ni en cantidad ni en calidad», argumenta Enric Nomdédeu, secretario autonómico de Empleo.

El PP ve las cosas de otra manera. «Desde que en el 2013 entraron en vigor las reformas del Gobierno, 47.400 personas han abandonado el paro en la provincia y ya hemos superado la mitad del camino de la recuperación», insiste Miguel Barrachina, presidente del PP en Castellón. Más información en la página 34.