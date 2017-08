Álvaro: "Creo que es necesaria la implantación del VAR"

No fue el mejor partido que se le recuerda al Villarreal. Incluso el error arbitral en la decisión de señalar como penalti un derribo inexistente de Rukavina a Morales alejó la floja imagen como equipo que ofreció el Villarreal ante el Levante. El central cántabro Álvaro González se mostraba duro con las sensaciones que había ofrecido el Submarino. "No salimos satisfechos porque no ha salido el partido como queríamos. Hemos tenido posesión, pero sin dar profundidad al campo, nos ha faltado generar juego para hacer más ocasiones. Nos falta ser más verticales y ritmo de competición, aunque el partido lo perdemos por una acción que no es correcta, pero nos tenemos que lamentar sobre todo de lo que no hemos hecho bien nosotros", explicaba del defensa amarillo.

SU OPINIÓN DEL VAR

"Desde un inicio no lo apoyaba porque pierde su esencia el fútbol, pero viendo la primera jornada de Liga con tantos errores, creo que es necesario. Hablé con el árbitro y me pongo en su piel. Los entiendo, pero nos tienen que entender también a nosotros. En otros países estas acciones no pasan porque tienen tecnología y sí se pueden evitar los errores pues mejor".

"Yo creo que en el fútbol profesional debería ser bien recibida cualquier ayuda tecnológica. Se puede aprobar y ha dado grandes resultados. Los árbitros son favorables".

MÁS OPCIONES CON SAMU Y BAKAMBU

"Tendremos más variantes con Samu y Bakambu. Ante el levante veníamos con un equipo un poco justo aunque pudimos sacar un once de garantías, pero siempre es buena noticia recuperar a jugadores como ellos".

EL PRÓXIMO PARTIDO EN ANOETA

"No hay tiempo para lamentarse, eso es lo que tiene el fútbol, en tres días hay partido. Hay que cambiar el chip pues nos medimos a un rival muy duro y esperamos que el partido sea totalmente diferente".

PULSO CON SEMEDO

"Al final la rivalidad dentro del equipo tiene que existir para ponérselo difícil al entrenador y a nosotros mismos. Habrá muchos partidos y todos podrán participar".