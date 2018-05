Villarreal CF: 20 años en la élite

El Villarreal celebra hoy 20 años de su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol español, logrado el 24 de mayo de 1998 en Compostela. La emoción de aquella noche mágica del domingo 24 de mayo de 1998, coincidiendo con el último día de las fiestas patronales de San Pascual Baylón, invadió las calles de Vila-real.

El Submarino se jugaba el ascenso ante el Compostela en una eliminatoria a doble partido. En la ida en El Madrigal el marcador final fue de 0-0, por lo que la hazaña se consiguió en el partido de vuelta en el Multiusos de San Lázaro, donde el conjunto amarillo empató a un gol y terminó de certificar el sueño del ascenso. Alberto Saavedra se convirtió, con un golazo desde la larga distancia, en el héroe del Villarreal. «Es el gol más importante de mi carrera. La jugada la teníamos ensayada y de hecho dos minutos después de que marcara, Iñaki lo repitió desde la otra banda y su disparo dio en el larguero», recuerda el protagonista. Alberto añade que «el Villarreal es y será siempre mi casa. Cuando entró el balón pensé en la que había liado; fue una sensación increíble».

El futbolista andaluz, que actualmente dirige la cantera del Dos Hermanas, confiesa que tras el ascenso «nunca había visto una ciudad tan volcada como Vila-real. Cuando llegué al club y vi las porterías de madera pensé que dónde me había metido. Después, nuestro objetivo era acabar entre los diez primeros y al final cuando pudimos subir me quedo con las caras de mis compañeros», reconoce Alberto Saavedra.

En aquel histórico partido, el Villarreal formó con Palop, Pascual, Roberto, Serer, Arregui, Javi Prats, Ángel Luis, Antonio Díaz, Alberto; Iñaki y Salillas. En la segunda parte entraron Iván Parra, Javi Sanchis y Alexandre.

El portero de ese encuentro, Palop, asegura hoy pese a su exitosa carrera que «esa fue mi primera gran experiencia en el fútbol. El Compostela era muy favorito y tenía un plantillón, pero nosotros éramos una familia, trabajamos muchísimo y nos ayudó que fallaran un penalti en la ida». El guardameta, ahora técnico, afirma que ese ascenso fue «la primera piedra para todo lo que vendría después. Hicimos un gran esfuerzo con pocas herramientas».

Por su parte, Pascual Donat, que sigue vinculado al club como delegado, augura unos próximos 20 años tan exitosos o más que los pasados: «Viendo la ilusión de Fernando Roig, Roig Negueroles, Llaneza... en los próximos 20 años estoy seguro de que vamos a disfrutar». El entonces lateral opina que «ese primer ascenso para mí es la fecha más importante en la historia del Villarreal».

También sigue vinculado a la entidad Javi Prats, hoy en el cuerpo técnico del filial. Esta es su opinión: «Compostela marcó el inicio de lo que iba a ser el Villarreal. En principio era un año de transición, pues era el primero de Fernando Roig, pero desde entonces, cuando solo había un campo en la Ciudad Deportiva y nos cambiábamos en lo que ahora es una caseta que sirve de almacén, no hay techo». Javi rememora con especial cariño la respuesta de la gente: «Cuando llegamos de Compostela, a las cuatro o cinco de la mañana, la plaza del Ayuntamiento estaba a tope. No lo olvidaremos nunca».

Los héroes del ascenso, imagen en la nueva campaña de abonos La campaña de abonos 2018/19 del Villarreal se presentará el próximo 12 de junio y la imagen serán los futbolistas que consiguieron el primer ascenso del Villarreal en Compostela hace hoy 20 años. Aprovechando el aniversario, el club ha querido reconocer a los héroes de aquella temporada, que marcó el inicio de una época en lo que al Submarino se refiere. La mayoría de los protagonistas ya han confirmado encantados su presencia en el esperado acto.