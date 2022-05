La película Toscana, escrita, dirigida y protagonizada por el cineasta alcoyano Pau Durá y rodada en Segorbe, entre otros escenarios, a finales de marzo del pasado 2021, se estrena oficialmente el próximo viernes 27 de mayo.

Segorbe se volcó con el rodaje de esta película, cortando al tráfico calles y plazas, dejando espacios para decorados y edificios para algunas escenas y necesidades de la producción de FoscaFilms, junto a Good Machine Films, Instituto Català de les Empreses Culturals, IVAC, TV3, True Films y À Punt Media.

Así, se grabaron interiores en el Edificio Glorieta y en decorados de la plaza del Agua Limpia, y exteriores en el Jardín del Botánico Pau, la calle Julio Cervera, la plaza del Agua Limpia, la plaza del Alto Palancia y hasta un recorrido con un vehículo por las calles de la ciudad y no acaba aquí la relación, porque el amplio equipo que se encontraba en Segorbe trabajó con intensidad para no pasarse de la fecha del 30 de marzo en que terminó el rodaje en la ciudad.

No resultó difícil ver a Edu Soto (Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la tierra), Malena Alterio (Aquí no hay quien viva, Vergüenza) o Francesc Orella (Merlí), además de Vanesa Cano, Xavi Mira, Ivana Miño y por supuesto al propio director por las calles, preparando las escenas o simplemente descansando. A destacar también la participación de algunos extras que se ofrecieron a la productora para participar en el rodaje y la colaboración de algunos componentes de la Escuela Municipal de Teatro.

Argumento

Según explicó Durá, “la historia parte de la crisis económica y global para llegar a otra emocional e íntima: la que azota a unos personajes atrapados en sus sueños perdidos, el miedo a la madurez y el paso del tiempo, así como en el temor a seguir amenazados no solo por pandemias globales y desconocidas, sino también por las igualmente globales -pero estas mundialmente conocidas, y necesarias para la comedia- miserias humanas”. Se trata de una comedia que relata el desastroso secuestro que sufre un crítico culinario en un restaurante italiano que lleva el nombre de Toscana.

No es la primera vez que se rueda una película en Segorbe pero tampoco han sido numerosas las ocasiones en que ha ocurrido.

“Es un orgullo para nosotros que la productora haya seleccionado rincones de Segorbe para que estén presentes en Toscana”, señala Mª Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe. “Con proyectos de este estilo, Segorbe se reafirma como un destino turístico por descubrir”, añade Ángeles Gómez, edil de Turismo.