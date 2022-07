Castellnovo pide ayuda para rehabilitar su principal atractivo turístico, como es su castillo, que en su momento llegó a ser residencia de la hermana del Papa Borgia. «Es una de nuestras máximas reivindicaciones. Sería muy importante para el pueblo, pero supone una gran cantidad de dinero», explica la alcaldesa, Carmina Gil, durante su entrevista en La Panderola, el magacín estrella de Medi TV, la televisión de Mediterráneo.

El objetivo principal es estabilizar la fortaleza para evitar que acabe cayéndose con el paso del tiempo. «Estamos dentro de la ruta de los Borgia, por lo que ya tenemos un punto ganado, lo que no tenemos es la instalación en condiciones para hacer un buen turismo y en ello estamos trabajando», dice.

No en vano, si hay un rasgo que hace especial a Castellnovo es que es el único municipio de la provincia que tiene patrimonio Borgia y «eso hay que ponerlo en valor, puesto que sería una fuente de ingresos para el pueblo porque se podría dedicar más al turismo».

El recinto que sí verán transformado completamente es la escuela, que los alumnos podrán estrenar ya el próximo curso. Una nueva infraestructura muy necesaria para el desarrollo de este municipio del Alto Palancia de 914 habitantes, ya que «el antiguo colegio, que era de finales del siglo XIX, no era accesible, no tenía aulas específicas y no tenía ni comedor».