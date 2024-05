¿Cuánto dinero ha invertido Voulgaris en el Castellón? Él mismo lo desvela...

El Castellón-Atlético Sanluqueño del sábado, 25 de mayo del 2024, a las 19.00 horas en el Estadio Castalia, en el cierre de la fase regular, no será un partido intrascendente, no solo desde el punto de vita deportivo, todavía con varios récords al alcance de los de Dick Schreuder. La decisión de declarar ese encuentro como día del club (pagan los socios) y de destinar la recaudación para el videomarcador, ha generado mucho revuelo. Hasta el punto de que Haralabos Voulgaris, como es habitual en él a través de las redes sociales, daba su particular punto de vista. Y entre las múltiples interrelaciones, una información de relevancia: el greco-canadiense eleva a 17 millones de euros su inversión en la entidad, que asumió hace menos de dos años.

Las respuestas

Bob contestaba a un usuario de X (la antigua Twitter), que cuestionaba esta decisión, de la siguiente forma: «Amigo, entiendes que cuando compras entradas los dólares van al club, ¿sí? Entonces, ¿preferirías tener un propietario que acepte este dinero y no lo reinvierta en el club?», arrancó. «Cada dólar de ingresos del club se reinvierte en mejorarlo: no he pedido ni un euro para devolver el dinero que he invertido (más de 17 millones ahora)», ahondó. «Esta es una queja tan extraña...», añadía.

Eso sí, dejaba espacio a la autocrítica: «Creo que, para ser justos, podríamos haber hecho un mejor trabajo explicándole esto a todos». «Lanzaremos algo mañana [por este martes]», matizó Voulgaris.

Condiciones de los abonos

El Castellón, cuando lanzó la campaña de abonos de esta temporada, ya se reservaba un partido como día del club. No lo hizo ni frente al Oviedo ni Osasuna; ni en compromisos ligueros contra rivales directos. ¿Por qué? Pues también lo explicaba: «Los anteriores implicados en el departamento comercial decidieron no utilizar uno de nuestros partidos de Copa». «Quizás deberías leer los términos de tu acuerdo de suscriptor», le soltaba a otro. «¿Habría preferido pagar el partido contra Oviedo, Osasuna, Córdoba o Ibiza?», dejaba caer. «De todos modos, ibas a tener que pagar por un juego de club este año», subrayaba, en alusión al día del club.

‘Pachanga’ en el Estadio Castalia Con la compra de una entrada para el encuentro del sábado, puedes apuntarse (hasta el domingo a medianoche) en el sorteo de una de las 44 plazas disponibles para jugar una pachanga en el mismo césped del Estadio Castalia, en una cita que tendrá lugar a principios de junio.

Suscríbete para seguir leyendo