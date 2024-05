Víctor García, más conocido como “Vicocinillas” en redes sociales, es uno de los influencers gastronómicos de Castellón. Tiene más de 80.000 seguidores en Instagram. Nació en Galicia y lleva 17 años en la ciudad. Explica que abrió su cuenta de redes hace 10 años para subir fotos con su familia, como un álbum digital. Un día subió una foto de una tortilla y vio que tenía más likes que cualquier otra. A causa de ello, empezó a publicar cada vez más fotos de comida hasta el día de hoy, que tiene un perfil foodie profesional. Aunque tiene su propio trabajo desde hace muchos años.

Los arroces

Vicocinillas aparte de subir su experiencia en restaurantes de Castellón, enseña recetas de arroces que hace en su día a día. Y muchas de ellas triunfan. Cuenta que aprendió gracias a sus compañeros de trabajo porque quedaban y hacían paellas «o los arroces que fueran saliendo». Además, asegura que ninguno de los restaurantes a los que va es con fines publicitarios. «A lo mejor de 20 restaurantes que voy, me paga uno. No es lo normal y siempre que es una colaboración, lo digo. Si los dueños saben que voy, pueden ofrecerme un tipo de atención que a lo mejor a otra persona no, entonces eso me parece engañar un poco a los seguidores. Aun así, las pocas veces que he hecho colaboraciones pido que me traten como un día normal», afirma García.

El influencer reconoce que sube contenido similar a publicidad. «El boca a boca digital», como dice él. Le encanta la cocina moderna porque es muy visual, y usa su perfil como escaparate de este tipo de gastronomía. De hecho, recibe bastantes mensajes a la semana de seguidores para que les recomiende dónde celebrar un aniversario o un cumpleaños.

Los 5 restaurantes

El gallego asegura que en Castellón hay muy buena gastronomía. Cada semana suele salir dos o tres veces a comer o a cenar por la ciudad o por los pueblos de la provincia. Estos son algunos de los restaurantes que el influencer recomienda para comer:

Arre . García reconoce que es un enamorado de la cocina de Pedro Salas . Es un restaurante que hace mucha cocina de la terreta. Usa mucho producto de cercanía y es uno de sus favoritos . Además, el local es «muy acogedor y bonito». Cree que deberían fomentar el menú degustación porque «es una pasada».

. García reconoce que es un enamorado de la cocina de . Es un restaurante que hace mucha cocina de la terreta. . Además, el local es «muy acogedor y bonito». Cree que deberían porque «es una pasada». El Pixaví . «Cambian el menú a menudo y el de degustación es muy accesible económicamente . Tienen una propuesta muy divertida», dice García. Además, hacen su propia vajilla en Alcora.

. «Cambian el menú a menudo y el de degustación . Tienen una propuesta muy divertida», dice García. Además, hacen su propia vajilla en Alcora. Ataula. El influencer confiesa que tiene un amor especial por Mauro Fabregat, el chef. Tienen un menú de tapas, otro gastronómico y otro de street food. Hay cocina del mundo y mucha fusión, como por ejemplo cocina árabe, mexicana o asiática. Puedes comer un rico ceviche o un espectacular curry.

Peltre Cuina Mexicana. Fernanda Arredondo es mexicana y cocina lo que le enseñaba su abuelita. «Es como comer en casa de tu abuela en México», afirma el influencer. Se caracteriza por tener platos con ingredientes muy modestos.

Los Chamacos. Es una de las taquerías más famosas en Castelló. «Tienes que ir a probarlos todos. Si puedes pedir uno de cada, mejor», recomienda el gallego. Además, en 2023 tuvieron el premio al Mejor Taco de España con Birria de cordero.

Víctor García reconoce que lo mejor de publicar contenido foodie en redes es cuando alguien le envía una foto por Instagram de un arroz que no había hecho nunca porque había seguido una receta de su perfil. «Me alegra mucho cuando me cuentan que les ha salido un arroz buenísimo. Me dicen que es gracias a mí, pero no es así. ¡Yo no he estado con ellos en casa! (risas). Sí que es verdad que todas las cagadas que he hecho durante los años que estuve aprendiendo han servido para que les dé consejos sobre qué hacer y qué no», asegura el gallego.