El Ayuntamiento de Geldo ha convocado el II Certamen de Cuentos Miguel Alayrach Martínez y ha publicado ya sus bases con el objetivo de fomentar la cultura y dar visibilidad a los niños y jóvenes escritores de entre 9 y 18 años.

El concurso, que se divide en cuatro categorías (alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, alumnado de 1º y 2º de la E. S. O., alumnado de 3º y 4º de la ESO y alumnado de 1º y 2º de Bachillerato), está dotado con un primer premio de 120 euros y un segundo de 60 euros en material escolar por cada una de las categorías participantes. La extensión máxima de los cuentos no podrá ser mayor a las cinco hojas de Word y el plazo de entrega de los relatos finaliza el 31 de enero de 2023. Los originales podrán ser entregados tanto por correo postal o presencial en el propio Ayuntamiento de Geldo (Plaza D. Antonio Ferriz Díaz, 4, 12412, Geldo, Castellón) como por correo electrónico: ayto@geldo.es. El acto de entrega de premios tendrá lugar el día 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Con este certamen, a su vez, el municipio de Geldo quiere homenajear a su escritor más reconocido, Miguel Alayrach Martínez, autor especializado en literatura infantil que se caracteriza por narraciones basadas en la ruptura de estereotipos de forma didáctica, original y pedagógica. Alayrach cuenta en su haber con más de una veintena de publicaciones de las que destacan obras como: La revolución de los animales feos, Blanquito no pinta nada, Álex y el misterioso Clokin, El mago Vicentín, ¡Yo no pienso así!, Qui ha matat el meupeluix?, Lledó la policía, Jo… ¡siempre lo mismo! o ¿Y si nuestro hermanito Laconcito no es un cerdito?, además de Els puntets brillants del cel (2015) y El pet volador (2018), con las que se adjudicó el prestigioso Premio Tombatossals de Literatura Infantil en sendas ediciones.