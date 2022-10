Dentro del Curso académico 2022-2023 de la Universidad de la 3ª Edad del Alto Palancia, tendrá lugar esta tarde de forma presencial en la sede del Ayuntamiento de Geldo, o por vía telemática y con acceso para todo aquel que quiera conectarse, una conferencia que tratará sobre Antonio de Nebrija, el primer gramático.

La intervención está a cargo de la escritora Marga Codina Carbonell, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La conferencia es este jueves 27 de octubre a partir de las 19.15 horas. A través de ZOOM se puede conectar con ID de reunión: 849 0411 2364 y código de acceso 301081.

El acto está patrocinado por la International Association of Universites of the Third Age, la Mancomunidad del Alto Palancia, el Ayuntamiento de Jérica, la Sociedad de Montes de Jérica, el Camino del Santo Grial, la Fundación Bancaja Segorbe, el Instituto de Cultura Alto Palancia y TV4 Segorbe, entre otros.