Nules tendrá 'Bou per la Vila' los días 15, 16 y 17 de octubre

Nules tendrá Bou per la Vila en sus fiestas patronales de octubre. Lo que durante la jornada de ayer era una posibilidad sobre la que estaba trabajando, anoche se concretó tras la reunión convocada por el equipo de gobierno con la Comissió del Bou. Lo ha confirmado el alcalde de la localidad, David García, de buena mañana.

En Nules habrá bous al carrer los días 15, 16 y 17 de octubre. El Ayuntamiento «patrocinará varios toros cerriles» aunque todavía no ha concretado su número, solo que habrá exhibiciones por la tarde y emboladas. Como ya adelantó ayer a 'Mediterráneo', a la espera de que la Generalitat se pronunciara al respecto de la autorización oficial para organizar festejos taurinos en los recintos tradicionales y con la previsión de que las cosas pudieran precipitarse de un día para otro, «ya teníamos toros mirados en ganaderías de proximidad».

Por el momento, «en cuanto a las peñas taurinas, hay una que ha confirmado que también exhibirá uno, la peña el 7», aseguró el alcalde, quien también avanzó que la agrupación Joves de l'ermita «decidirán hoy si también patrocinan un cerril».

García explica que «tras valorar los pros y contras de varias alternativas en cuanto a fechas, todas dentro del 2021, hemos decidido hacer toros entre el 15 y el 17 de este mes».

Polémicas 'efímeras'

En cuanto hubo confirmación de que Sanitat iba a autorizar los bous al carrer con un protocolo diseñado a medida, empezaron a concretarse movimientos en el sector taurino en general y en el del municipio en particular. Ante la ausencia de noticias, un sector de la población comenzó a correr la voz de que Nules no tendría toros, lo que llegó a motivar la convocatoria de una movilización en el pleno municipal para exigir la recuperación de los festejos en las fiestas de la Soledad, que comenzarán la próxima semana. Poco después el alcalde tuvo que realizar un desmentido, avanzando que ya se estaba trabajando en la organización de Bous per la Vila, como finalmente anoche se concretó.

Esta no ha sido la única polémica efímera suscitada en torno a las patronales. También llegó a apuntarse que no habría procesión de la patrona y las redes se llenaron de peticiones de que no fuera así. También ayer, tanto el Ayuntamiento como la parroquia de San Bartolomé y San Jaime negaron esa posibilidad y confirmaron que el 10 de octubre, día grande de las fiestas, habrá procesión.

El alcalde avanza que este jueves, el concejal del área presentará con detalle el programa de actos.