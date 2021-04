La empresa Zschimmer & Schwarz, compañía radicada en Vila-real y fabricante líder de productos químicos especializados, ha firmado un acuerdo con la firma especializada en autoconsumo solar fotovoltaico Elektrosol para ejecutar una planta solar de autoconsumo que permitirá la instalación de 612 placas o módulos fotovoltaicos de 450Wp cada uno sobre la cubierta que la empresa tiene en su centro logístico, y que estará en marcha a finales de abril, según ha asegurado la compañía.

Encontrar una fuente de energía limpia, renovable e infinita como es la luz solar, forma parte de la estrategia que persigue la compañía Zschimmer & Schwarz para mejorar sus emisiones y ser lo más respetuosa posible con el medioambiente.

Como ha explicado Pedro Hernández, general manager del grupo en España, la nueva instalación, "no solo permitirá a la compañía ahorrar y producir energía propia", sino que también, "servirá para poder aportar un granito de arena en la lucha por preservar el entorno". A diferencia de los combustibles fósiles, los rayos del sol proporcionan una fuente "fiable y respetuosa" de energía. La energía solar no produce CO2 y por lo tanto, no daña la capa de ozono.

"La energía solar se utiliza cada vez más en el mundo empresarial debido, entre otros motivos, a la creciente importancia por el medioambiente", ha reconocido Carlos Vivas, también gerente de Zschimmer & Schwarz España y director global de la división Industrial Specialities.

Según los datos de Elektrosol, la instalación de Zschimmer & Schwarz generará una energía total anual de 378.675kWh/año, reduciendo de forma considerable los costes energéticos de la empresa. Se autoconsumirá el 87 por ciento de la energía generada, con lo cual, supondrá que el 18% de todo su consumo eléctrico anual será renovable con energía solar.

Este autoconsumo es el equivalente a dejar de emitir 109 toneladas de CO2 a la atmósfera, mejorando significativamente la huella de carbono y convirtiendo a la empresa en un referente de sostenibilidad en el sector, según ha apuntado la compañía.