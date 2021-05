El principal candidato para presidir el Partido Popular de la Comunitat Valenciana y relevar así a la valldeuxense Isabel Bonig al frente de la formación conservadora está este martes en Castellón para reunirse con la nueva cúpula del PP castellonense. con Marta Barrachina al frente, en un acto que se celebrará en la plaza Santa Clara de la capital de la Plana.

Carlos Mazón quizás tenga que hacer frente a alguna pregunta de los medios de comunicación que no esté relacionada con la política y sí con su pasado más artístico, sobre todo después de que este lunes El Intermedio (LaSexta) aireara sus dotes musicales.

Dani Mateo destapa el pasado del candidato a presidir el PP de Valencia: se enfrentó a 'Sonia y Selena' para ir a Eurovisión https://t.co/l4O2pqbRjc — El Intermedio (@El_Intermedio) 11 de mayo de 2021

Porque Carlos Mazón fue cocinero antes que fraile. Mejor dicho, cantante antes que político. Hace 10 años el actual presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, también era candidato, pero no a liderar una formación política sino a representar a España en el festival de la canción de Eurovisión, cuya final se vivirá el próximo 22 de mayo.

El político popular, como miembro del grupo Marengo, estuvo entre los preseleccionados de la gala organizada por Televisión Española para elegir representante, junto a Auryn, Alazán, o Lucía Pérez, que fue la ganadora con el tema Que me quiten lo bailao.

La preselección de 'Destino Eurovisión 2011' estuvo formada por dos competiciones paralelas: una para encontrar la canción y otra para intérpretes. La cadena recibió 1.142 canciones y 627 propuestas de artistas, entre los que se encontraba el grupo en el que ponía voz Carlos Mazón. No obstante, el presidente de la Diputación de Alicante no tuvo mucha suerte en este proceso ya que no pasó a la siguiente fase en la que un jurado de expertos seleccionó a 30, de los cuales solo 24 participantes accedieron a las galas en directo. Sonia y la castellonense Selena, al igual que el líder del PP, también fueron descartadas.

Una versión de 'Y sólo tú'

En el vídeo que presentó Marengo se puede ver a Carlos Mazón, su amigo Carlos Robles y el bajista Jorge Orts versionando "Y solo tú", la canción con la que Baccheli concursó en Eurovisión en 1981 representando a España. La canción, con tan solo 14.000 visualizaciones en Youtube, ha quedado enterrada en el olvido hasta ahora.