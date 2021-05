¿Cuáles son los destinos más solicitados para ir de viaje este verano desde Castellón? Quedan todavía unas semanas por delante para las vacaciones, de nuevo atípicas por el covid, pero muchos ya están planificando qué van a hacer. Quedarse en casa, el apartamento, el pueblo, o incluso, ¿por qué no?, si la situación lo permite, viajar. Las agencias consultadas por Mediterráneo coinciden en que, ante los contratiempos de PCR y cuarentenas del extranjero, se impone España --el norte (Asturias y Galicia), las islas, en especial, Canarias-- y estancias por las capitales. Y es que las restricciones para irse al extranjero --con el grueso de países cerrados o con exigencia de cuarentenas y/o PCR o test de antígenos negativo-- limitan las opciones. «El problema es más la cuarentena que la PCR», añade Tirado. «Damos la información que podemos porque estamos pendientes de que se abra el turismo internacional. Hay pocos vuelos aún, las compañías aéreas no han puesto toda la programación. Se interesan también por cruceros, pero están parados de momento», añade. Fermín Puig, gerente de la agencia Resertours en Castelló, corrobora que «la demanda de vacaciones se ha animado mucho. El 90% se ha decidido ya porque está vacunado y no tiene miedo a salir de viaje, al resto aún les cuesta. Piden viajar por España, con gran interés por el norte (Asturias y Galicia), más que el extranjero (antes del covid se buscaban mucho las capitales europeas para verano) ».¿Y el perfil? «Muchas son familias que piden viajar juntas (abuelos, padres, niños...) y no en grupo. Ahora sobre todo buscan información y hay pocas reservas todavía, pensamos que se activará más en junio, con el avance de la vacunación a más grupos de edad», manifiesta.

El Caribe, sin requisitos, por ahora

A partir de junio, con la vacunación ya muy adelantada, esperemos que empiecen a abrir los países al turismo, de Norteamérica, Sudamérica o Asia. Esa es la esperanza, para vender más este verano». Y en medio de todo el mapa mundi covid, (donde se pueden consultar las condiciones para viajar a cada país) «el Caribe (República Dominicana, Costa Rica, México etc.) se está vendiendo bien. No hay restricciones ni se piden PCR ni nada. Hemos vendido en Castellón viajes para ir al Caribe en mayo y junio. Está todo abierto, hoteles, etc. Al volver a España sí necesitan PCR y se la gestiona o les da información el hotel», añade.

¿Y si no hubiera covid?

Y es que muchos castellonenses, si no estuvieran viviendo la era covid, querrían viajar este año «a EEUU y Canadá», pues además «las tarifas aéreas se han abaratado, pero son «destinos por ahora cerrados; estamos dando precios pero no se puede reservar, por este motivo, debido a las restricciones de acceso a ciertos países por el covid-19».