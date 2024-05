La gestualitat a escena: Messiez presenta 'Los gestos' al Teatre Principal de Castelló

Pablo Messiez és un dels dramaturgs actuals més reconeguts. A Castelló ja s'han pogut gaudir diferents obres de la seua autoria, com La voluntad de creer el juny passat, i este dissabte, 11 de maig, a les 19.00 hores, el públic podrà gaudir d'un nou text de l'autor argentí, Los gestos.

Serà el Teatre Principal de la capital de la Plana l'escenari d'esta peça teatral que arriba a la ciutat gràcies a l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i la seua programació primaveral.

Messiez, que ha rebut entre altres reconeixements el premi Max al millor espectacle en 2022, presenta en esta ocasió una obra que reflexiona sobre la gestualitat en escena, una part fonamental de la interpretació dels actors i actrius. En este sentit, l’autor i director destaca que posar «el focus en els gestos és també posar-lo en allò que no es pot escriure. En el que el teatre té d’extraliterari».

El repertori d’intèrprets de l'obra compta amb Emilio Tomé, Elena Córdoba i Manuel Egozkue, entre altres. / MEDITERRÁNEO

Protagonistes

L’obra és una producció del Centre Dramático Nacional i Teatro Kamikaze. En esta producció ens presenten Topazia, protagonitzada per Fernanda Orazi nominada al Premi Max a la millor actriu pel seu paper en esta obra. La protagonista ha heretat una sala circular en la qual vol obrir un bar. El seu desig, en realitat, és tornar a actuar, però considera que és més fàcil portar gent a un bar que a un teatre. Finalment, obrirà el bar i ficarà un escenari dins.

La successió de personatges posarà de manifest diferents emocions d’una obra imaginària d’un dels protagonistes que visita el bar i interpretat per Nacho Sánchez. El repertori d’intèrprets el completen Emilio Tomé, Elena Córdoba i Manuel Egozkue.

A més de la candidatura al Premi Max 2024 com a millor actriu protagonista per a Fernanda Orazi, l’obra està nominada al Premi Max al millor disseny d’il·luminació realitzat per Carlos Marquerie.

Abonament i entrades

La funció forma part de l’abonament de primavera del Teatre Principal de Castelló. Les entrades soltes tenen un preu d’entre 3 i 20 euros. Es poden adquirir en taquilla o en la pàgina web de l’IVC.