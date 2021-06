Antes de la pandemia eran los inconfundibles escenarios de la bienvenida al verano, pero las playas de Castellón presentarán, por segundo año consecutivo, una actividad muy mermada para evitar comportamientos irresponsables a las puertas de la época más turística. Todos los municipios establecen mecanismos de control, y algunos incluso han optado por cerrar los accesos mañana por la noche. Este el repaso a las medidas anunciadas de norte a sur de la provincia.

VINARÒS: Se podrá cenar, pero con distancia social

La localidad suma a esta noche sus principales fiestas veraniegas. Se dejará a los vecinos acercarse a la arena, e incluso cenar, pero con vigilancia para se mantengan las distancias de seguridad.

BENICARLÓ: Sin verbena pero con acceso a la orilla

La alcaldesa, Xaro Miralles, indicó que no habrá actos típicos como la verbena en las inmediaciones de la playa del Morrongo, aunque no se impedirá que la gente se acerque a la orilla para mojarse los pies. «No se espera que haya aglomeraciones», comentó, y más teniendo en cuenta que no habrá actuaciones musicales al aire libre que amenicen esta velada.

PEÑÍSCOLA: Más patrullas para vigilar la costa

Está prohibido el consumo de bebidas y encender hogueras para esa noche, aunque se podrá pasear por la arena, al entender que es un espacio público como la calle. Para que la noche sea ordenada habrá un refuerzo de las fuerzas de seguridad. Tampoco habrá actos, aunque la noche siguiente sí habrá un espectáculo de Xarxa Teatre en las inmediaciones del puerto, con decreto limitado.

ALCALÀ-ALCOSSEBRE: Actos a la vez para que se reparta la gente

Policía Local y Guardia Civil colaborarán por el cumplimiento de las normas. A diferencia de otras localidades, habrá actos lúdicos en las inmediaciones de las playas Carregador y Las Fuentes, pero en horarios coincidentes para repartir a los asistentes. Habrá acceso libre a los arenales, pero con controles, y queda terminantemente prohibido encender hogueras.

TORREBLANCA: Eventos suspendidos pero acceso a la costa

El concejal de Fiestas, Rubén de la Cruz, mencionó que se habían preparado actividades, pero tras mantener contactos con la Subdelegación del Gobierno se optó por suspenderlas. Se podrá acceder a la arena, pero queda prohibido «entrar leña y botellas», añadió, bajo la advertencia de sanciones.

CABANES: Una noche sin ningún aliciente especial

Se había barajado hacer algún acto especial, pero ante las recomendaciones del resto de autoridades se optó por no hacer celebraciones. Se podrá acceder a la arena, pero sin realizarse fiestas dentro.

ORPESA: Controles policiales para cortar el paso

Es uno de los municipios que ha optado por una mayor mano dura ante la velada de mañana. Habrá controles policiales desde las 20.00 horas y hasta la madrugada, para impedir la entrada de personas y leña. También advierten de que podrían interponerse sanciones para quienes incumplan.

BENICÀSSIM: Recomendación de no estar sobre la arena

El ayuntamiento difundió el lunes un decreto, en el que ponen de manifiesto que habrá vigilancia especial contra hogueras y el acceso con envases de vidrio. Además se suspenden las actividades organizadas. No prohíben acudir a la playa, pero sí recomiendan no acercarse de las 20.00 horas del miércoles a las 8.00 horas del jueves. Y no se permitirá instalar mesas y sillas en los paseos marítimos, con la excepción de los negocios que tengan permiso para la ocupación de la vía pública.

CASTELLÓ: Playas cerradas por cautela y sin actos

Tal y como se anunció durante el pasado fin de semana, no se podrá estar en la arena de 20.00 horas a 6.00 de la mañana. Tampoco habrá actos festivos.

ALMASSORA: Vallarán las entradas a los tres arenales

La Policía Local y el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística velará para evitar el acceso a Benafelí, Pla de la Torre y les Goles, con controles de seguridad y el vallado en las entradas. Tampoco habrá hoguera municipal ni pirotecnia, al igual que en el pasado año.

BURRIANA: Prohibido ir a la arena hasta las 9.00 horas

Las 20.00 horas del miércoles es el comienzo del periodo en el que no podrá acudirse a la playa. Una limitación que seguirá hasta las 9.00 horas del jueves. Se quieren evitar así aglomeraciones que puedan suponer un retroceso en la situación sanitaria. Esta ciudad ya hizo refuerzos policiales en las inmediaciones de la playa antes de que culminara el toque de queda nocturno en la Comunitat.

NULES: Solo se permite ir a mojarse los pies

Uno podrá ir a mojarse los pies a la orilla, pero no se podrán hacer cenas, fiestas o botellones sobre la arena, con la intención de evitar una masificación.

MONCOFA: Sin hogueras pero con posibilidad de acceso

No cerrarán la costa, pero estarán prohibidas las hogueras. También se había barajado hacer alguna actividad lúdica, pero finalmente ha quedado descartada.

XILXES: Se podrá cenar en grupos reducidos

No habrá hogueras pero se dejará ir a cenar, siempre y cuando haya grupos reducidos y convenientemente separados. No habrá actos organizados por el consistorio

ALMENARA: Refuerzos de policía e informadores de playa

Se reforzará el papel de los agentes de la Policía Local y de los informadores de playa para impedir que haya incidentes. Se podrá estar en la arena pero no hay permiso para hacer hogueras.

Con las informaciones aportadas por M. J. Sánchez, E. Bellido, M. Mira y M. À. Sánchez.